João Cotrim Figueiredo foi o único deputado eleito pela Iniciativa Liberal na última legislatura. Agora, a bancada tem oito deputados. Um dos segredos para a atracção de jovens, segundo afirma Cotrim ao programa Interesse Público, a que pode assistir na íntegra no site do PÚBLICO , é não existir na IL «o respeitinho bacoco» nem «reverência para com os poderes»

