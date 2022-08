Entornointeligente.com /

João Bilhim, antigo presidente da Cresap , a comissão que avalia os recrutamentos para a administração pública, acha que a cunha em Portugal deixou de «entrar pela porta», mas «entra pela janela». Em entrevista ao programa Interesse Público , a que pode assistir no site do PÚBLICO, o professor especialista em administração pública manifesta-se contra as nomeações em regime de substituição, que reduzem a Cresap a «um ritual, uma liturgia».

