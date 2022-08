João Almeida vence última etapa e termina em segundo a Volta a Burgos

Entornointeligente.com /

O ciclista português João Almeida (UAE Emirates) venceu neste sábado a última etapa da Volta a Burgos, terminando a prova espanhola na segunda posição, atrás do agora francês Pavel Sivakov (INEOS).

O campeão português de fundo concluiu o percurso entre Lermas e Lagunas de Leina com o mesmo tempo do colombiano Miguel Ángel López (Astana) e menos sete segundos do que Pavel Sivakov, russo recentemente naturalizado francês.

Na geral, Almeida, que conquistou a sétima vitória da carreira, na qual se incluem ainda as gerais da Volta à Polónia e da Volta ao Luxemburgo em 2021, ficou a 35 segundos de Sivakov e com o mesmo tempo de López, terceiro posicionado.

Rúben Guerreiro (EF Education-EasyPost) foi sexto na etapa, a 28 segundos do compatriota, e caiu para a mesma posição na geral, a 47 segundos de Sivakov.

