João Albuquerque, o novo eurodeputado que quer «devolver o optimismo» aos jovens

Com a saída de Manuel Pizarro do Parlamento Europeu (PE) para assumir funções como ministro da Saúde, o número 11 da lista do PS às últimas eleições europeias, João Albuquerque, tornou-se esta semana eurodeputado. Com apenas 35 anos, é agora um dos mais jovens deputados europeus portugueses e quer usar o mandato para se focar nos desafios das gerações mais novas. Veio do Barreiro, mas não vai afastar-se muito de casa com o novo cargo: era assistente parlamentar em Bruxelas desde 2019 , já depois de ter sido presidente dos Jovens Socialistas Europeus .

