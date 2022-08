Joni Mitchell recibió un doctorado honorario del Berklee College of Music

Entornointeligente.com /

«Bueno, afortunadamente soy demasiado mayor para tener la cabeza hinchada», dijo Mitchell a la multitud durante su discurso de aceptación. «Es un evento hermoso. Las palabras no pueden describirlo. Tengo a mis buenos amigos aquí conmigo».

Informate más Arctic Monkeys confirmó la salida de su nuevo disco Ella agregó: » Ojalá mis padres estuvieran vivos. Mi madre en particular estaría muy orgullosa de esto porque quería que yo fuera a la universidad . Fui a la escuela de arte y renuncié después de un año. Ella pensaba en mí como un desertora. Así que ver este logro sería realmente impresionante para ella. Ojalá pudiera compartirlo con ella».

https://twitter.com/jonimitchell/status/1562487789328863232 Presenting Dr. Joni Mitchell, the latest recipient of Berklee College of Music’s Honorary Doctorate and beret to match.

Photos by Kelly Davidson pic.twitter.com/IH3LZBaRWv

— Joni Mitchell (@jonimitchell) August 24, 2022 «Desde su debut a fines de la década de 1960, Joni ha sido una fuerza de cambio en la industria», dijo la presidenta de Berklee, Erica Muhl , durante su presentación. «Una de las grandes artistas musicales del mundo.»

Terri Lyne Carrington , fundadora y directora artística del Berklee Institute of Jazz and Gender Justice , también reflexionó: «Estoy encantada de que finalmente podamos honrar a Joni Mitchell. Su carrera y sus principios sociales representan los valores que persigue nuestro instituto: imaginación, libertad, equidad e identidad. No puedo pensar en nadie que lo merezca más».

La velada contó con presentaciones musicales tributo a Mitchell de Dianne Reeves , Esperanza Spalding , Säje y los estudiantes de Berklee Devon Gates , Julian Miltenberger , Milena Casado y Nika Ko. El grupo interpretó varias canciones del catálogo de Mitchell, como «A Case of You», «Love», «Both Sides Now», «River» y más. Los invitados especiales incluyeron a Herbie Hancock y Wayne Shorter .

En julio pasado Mitchell realizó su primera presentación en vivo desde 2013 para el Newport Folk Festival, donde tocó un set completo junto a los vocalistas invitados Marcus Mumford , Celisse , Wynonna Judd , Taylor Goldsmith of Dawes y la organizadora del set, Brandi Carlile .

