Jonathan Rodríguez podrá debutar al quedar listo su registro en la Liga MX

Entornointeligente.com /

El delantero uruguayo Jonathan Rodríguez podrá debutar este fin de semana con América después de que su registro quedo listo ante la Liga MX.

El uruguayo de 28 años de edad llegó a la Ciudad de México hace un par de días provenientes de Arabia Saudita , por lo que su transfer fue liberado hasta el viernes por la mañana para tener actividad en el inicio del Apertura 2022.

» Cabecita » se convirtió en el refuerzo estelar de las Águilas para el segundo semestre del año y para ello fue adquirido del Al-Nassr a cambio de 6 millones de dólares y cuyo costo deberá cubrir al equipo asiático y al Cruz Azul .

La Liga MX presentó este viernes la lista de jugadores inscritos en el inicio del torneo que se dará este día y a primera hora el nombre de Jonathan Rodríguez no se encontraba entre los elementos disponibles. Pasadas las 10:00 horas la Liga MX publicó el registro del nuevo número 11.

Rodríguez se convirtió en el tercer refuerzo del equipo que dirige Fernando Ortiz . Los otros dos fueron Jürgen Damm , quien llegó procedente del Atlanta United, donde fue descartado para el torneo 2022 y se mantuvo entrenando en los últimos cinco meses con el equipo «B». Además de este llegó Néstor Araujo, quien regresó a México después de militar cuatro años con el Celta de Vigo .

Jonathan Rodríguez se mantiene en duda para debutar este fin de semana con América. Liga MX Otro elemento que no aparece entre los registrados es el colombiano Juan Otero , quien no entra en planes para el torneo y no fue inscrito en la plantilla.

El futbolista se mantiene en el equipo, pero a la espera de conocer su futuro.

Otro elemento que aparece en lista de registrados es el joven Bruce El-Mesmari, quien firmó hace dos semanas con las Águilas después de haber terminado contrato con el LAFC. El joven formado en los Tuzos estará con el equipo Sub20.

LINK ORIGINAL: ESPN

Entornointeligente.com