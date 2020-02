Jon Jones mantiene su reinado en la UFC con polémica

Entornointeligente.com /

El campeón de peso semicompleto del UFC, Jon Jones , se apuntó una victoria polémica y dramática frente a Dominick Reyes para retener su título en el evento estelar del UFC 247 en el Toyota Center de Houston, Texas.

Jones fue llevado al límite por el mexicoamericano Reyes en una pelea que parecía por momentos inclinarse hacia el retador con su trabajo de pie. Reyes arrancó tomando la iniciativa, obligando a retroceder a Jones con sus golpes y defendiendo exitosamente los intentos de derribo del ex campeón.

No tardó mucho tiempo para que Reyes tomara control del combate y obligara a la pelea de pie, en la que se sentía más cómodo, sin embargo, a pesar de lanzar mayor cantidad de golpes no logró causar demasiado daño al rostro del campeón.

Jones intentó conectar patadas giratorias y golpes con los codos, pero la defensa de Reyes no cedió e incluso en un contragolpe conectó a “Bones” al cuerpo y lo envió a la lona.

A medida que avanzó el combate, Jones fue igualando las acciones al punto que terminó inclinando la balanza a su favor a los ojos de los jueces, que terminaron calificando 48-47, 48-47 y 49-46 ante la desaprobación del público.

Con su victoria, Jones mejoró su récord a 26-1 (1 NC) y defendió por tercera ocasión el cinturón que recuperó en diciembre del 2018.

“Ese quinto round me hizo ganar la pelea” , declaró Jones al final del combate. “Esos derribos me hicieron ganar la pelea, creo con todo mi corazón que gané la pelea.

“Dominick, te has ganado totalmente mi respeto”.

Además, esta es la victoria N° 14 de Jones en peleas de campeonato, un récord en el UFC , rompiendo su empate con Georges St-Pierre (13). Demetrious Johnson está en la tercera posición con 12 y Anderson Silva en el N° 4 con 11.

Reyes, quien recibió una gran ovación del público luego de perder su invicto para estancarse en 12-1, aceptó su derrota, aunque dejó en claro que en su cuenta el resultado era diferente.

“Lo tenía del uno al tres”, señaló Reyes. “Estuve sobre él, es lo que es. Mejoraré, demostré que soy de verdad”.

