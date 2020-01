“Joker” e “O Irlandês” lideram nomeações para os prémios britânicos Bafta

Entornointeligente.com /

O filme Joker , de Todd Phillips, lidera com 11 nomeações as candidaturas aos prémios de cinema britânicos BAFTA , seguido pelo O Irlandês , de Martin Scorsese, e Era uma vez… em Hollywood , de Tarantino, foi anunciado esta terça-feira pela organização. A divulgação dos nomeados dos prémios britânicos, que destacam o melhor que se faz no cinema, acontece após os Globos de Ouro, que se realizaram em Los Angeles, no domingo.

O Irlandês e Era uma vez… em Hollywood têm 10 nomeações cada e 1917 , de Sam Mendes, e Jojo Rabbit , de Taika Waititi, têm nove e seis, respetivamente, segundo a organização do evento cuja cerimónia vai decorrer o Royal Festival Hall, em Londres, no dia 2 de fevereiro.

Competem ao prémio de Melhor Filme Joker , O Irlandês , 1917 , Era uma Vez… em Hollywood e Parasita , cujos realizadores, Phillips, Scorsese, Sam Mendes, Quentin Tarantino e Bong Joon-Ho, respetivamente, também estão nomeados.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever Leonardo Dicaprio ( Era uma Vez … em Hollywood “), Adam Driver ( História de um Casamento) , Joaquin Phoenix ( Joker ), Taron Egerton ( Rocketman ) e Jonathan Pryce ( Os Dois Papas ) são candidatos a Melhor Ator.

As atrizes nomeadas são Jessie Buckley por Wilde Rose , Saoirse Ronan pelo papel em Little Women , Charlize Theron em Bombshell , Scarlett Johansson em História de um Casamento e Renée Zellweger por Judy .

Para melhor atriz secundária estão nomeadas Scarlett Johansson ( Jojo Rabbit ), Laura Dern ( História de um Casamento ), Florence Pugh ( Little Women ) e Margot Robbie, para Bombshell e Era uma vez… em Hollywood .

Nas categorias de Melhor Filme de Animação estão Frozen 2 , Klaus e Toy Story 4 , enquanto Diego Maradona e Apollo 11 competem na categoria de Melhor Documentário.

A lista de todos os nomeados pode ser consultada aqui .

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com