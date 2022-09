Johnson não quer «ser um Cameron» e prevê fazer negócios milionários

Entornointeligente.com /

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, já fez as contas aos negócios milionários em que espera participar assim que abandonar Downing Street na próxima semana, tendo afirmado que não quer «ser um Cameron».

O ex-primeiro-ministro conservador, David Cameron, passou a concentrar-se em causas de beneficência depois de ter saído do Governo britânico, em 2016. No entanto, Johnson confidenciou ao seu círculo mais próximo que pretende participar em conferências e escrever as suas memórias. De acordo com o Times , prevê ganhar dez milhões de libras (11,5 milhões de euros) em apenas um ano.

O ainda primeiro-ministro não rejeita um regresso à vida política , mas, por agora, tem a «intenção» de dar pleno apoio a quem vier a suceder-lhe no cargo e à sua equipa. A ministra dos Negócios Estrangeiros, Liz Truss, aparece como a favorita no duelo final contra o ex-titular das Finanças, Rishi Sunak.

Na sexta-feira, os militantes conservadores concluíram o processo de votação para escolher o sucessor de Johnson e o seu nome será conhecido na segunda-feira.

