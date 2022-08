Johnny Depp volverá a la silla de director

Entornointeligente.com /

Johnny Depp dirigirá una nueva película, titulada Modigliani, 25 años después de rodar The Brave, adelantó este lunes el medio especializado The Hollywood Reporter.

El filme, que comenzará a rodarse en Europa la próxima primavera, está coproducido por Al Pacino y su reparto aún no ha sido revelado.

La trama del filme, basada en la obra teatral de Dennis McIntyre, cuenta las turbulencias en la vida del artista Amedeo Modigliani durante la segunda década del siglo XX hasta convertirse en una leyenda de la pintura y escultura italiana.

«La vida de Modigliani tuvo grandes dificultades, pero también un triunfo final. Se trata de una historia universalmente humana con la que todos los espectadores pueden identificarse», reveló Depp, según la información de The Hollywood Reporter.

La obra teatral original será adaptada por Jerzy y Mary Kromolowski y volverá a unir en la producción a Al Pacino y al iraní Barry Navidi, una dupla que trabajó de manera conjunta en películas con una notable acogida por parte de la crítica como The Merchand of Venice (2004) y Wilde Salomé (2011).

Producida para IN.2, la rama europea de Infinitum Nihil, la productora propiedad de Depp, supone el regreso del actor detrás de las cámaras después de su debut con The Brave (1997), un proyecto en el que dirigió a Marlon Brando y en el que Depp también actuó.

Además de este proyecto, el pasado julio se conoció que la estrella de Piratas del Caribe regresaba a la interpretación tres años después del filme Minamata para encarnar al rey Luis XV en el drama histórico Jeanne du Barry, dirigido por la francesa Maïwenn Le Besco.

Depp busca volver a la normalidad profesional tras el mediático juicio que lo enfrentó a su exesposa, la actriz Amber Heard, y en el que un jurado determinó que esta había difamado al actor en una columna de opinión publicada en el diario The Washington Post en el que decía haber sido víctima de violencia doméstica.

El tribunal consideró que tres afirmaciones de Heard en este artículo eran falsas, se habían hecho con «malicia real» y le exigió que compensara a Depp con 10 millones de dólares por daños y perjuicios y con 350.000 dólares por daños punitivos.

Por su parte, el intérprete fue condenado a pagar 2 millones debido a unas declaraciones de su abogado, Adam Waldman, en las que acusaba a Heard de haber fabricado un «bulo».

Ahora, el actor de Sweeney Todd parece haber encontrado cobijo en producciones europeas y con Modigliani vuelve a implicarse en una película sin aparecer directamente en escena, como ya hizo en Hugo (2011) y Crock of Gold: A Few Rounds With Shane MacGowan (2020), en las que estuvo a cargo de la producción.

El Universal

LINK ORIGINAL: Confirmado

