Johnny Depp: una de sus abogadas reveló la insólita manera en la que el actor la contrató

Luego del resonado veredicto final de la batalla legal entre Amber Heard y Johnny Depp , una de las personas que participó en el equipo legal de la estrella de Piratas del Caribe reveló el insólito motivo por el que el actor decidió contratarla.

Durante su entrevista con el medio Law & Crime Network, la abogada Kathleen Zellner afirmó que Deep se contactó con ella luego de escucharla en el documental de Netflix Making a Murderer , estrenado en 2015, en el que ella aportó declaraciones sobre una de las tantas causas en las que participó.

«Me llamó y dejó el mensaje de voz en mi oficina. Realmente no podíamos creer que fuera Johnny Depp , pero Paul, mi secretario, me dijo que sonaba como él y que dejó su número de teléfono. Solo dijo que quería hablar conmigo», comentó.

Su primer contacto con la abogada ocurrió en diciembre y, al mes siguiente, ella tenía que encargarse de un caso de asesinato en primer grado. No obstante, las palabras del actor la motivó a participar en la causa. «Cuando me comuniqué, le expliqué la situación de mi agenda. Me interesó el motivo por el que se acercó a mí y me indicó el hecho de que era inocente. Citó un fragmento de mi participación en el documental, donde expresé que ‘yo sería la última persona que alguien contrataría si fuera culpable’. Eso me impactó mucho, porque eso fue lo que lo motivó a trabajar con él», explicó.

Una vez que aceptó el trabajo, se reunió con el equipo legal de Deep. Según dijo, todo fue «excelente desde un principio» y se sumó al plan que ya estaba en marcha. «Por mi parte, le brindé apoyo moral, disfruté mucho de conocerlo y conversar con él. Fue una experiencia increíble, pero entré justo al final», aclaró.

Respecto al veredicto, la letrada se mostró agradecida. «Creo que es enormemente reivindicativo para Johnny. Es algo con lo que realmente tuvo que lidiar. Es una gran victoria y me tranquiliza lo bien que trabajaron los jurados», aseguró. «Creo que el caso se redujo a un concurso de credibilidad, Johnny tenía un maravilloso equipo en el juicio que estaba totalmente preparado para esto y se desempeñaron, incluso, por encima de las expectativas. Fueron sobresalientes, y fue un gran día para él», celebró.

Respecto a Amber Heard , opinó que mantuvo una actitud agresiva durante el juicio y aseguró que esa fue una de las tantas cuestiones que empeoró su imagen pública. «Colapsó y todo cayó a sus pies. Simplemente no era creíble, y por eso perdió», concluyó.

