Johnny Depp quería un «adiós apropiado» para Jack Sparrow

El actor estadounidense, Johnny Depp aseguró que quería darle un «adiós apropiado» a su icónico personaje de Jack Sparrow y los demás personajes de la franquicia de Piratas del Caribe.

«Mi sensación era que estos personajes deberían poder tener su propio adiós. Hay una forma de acabar con una franquicia así… Planeé continuar hasta que fuera el momento de parar», comentó el intérprete durante el juicio por difamación que inició en contra de su expareja, Amber Heard.

Asimismo, alegó que la productora de la película lo despidió a finales de 2018 cuando iba a grabarse la sexta entrega, porque Heard publicó un artículo en donde lo difamaba y lo acusaba de abuso doméstico.

Durante el contrainterrogatorio de este lunes, el abogado de Heard estableció que el actor había sido despedido del filme por «problemas financieros y dramas personales».

«No estaba al tanto de eso, pero no me sorprende. Habían pasado dos años de conversaciones constantes en todo el mundo acerca de que yo era un golpeador de esposas. Así que estoy seguro de que Disney estaba tratando de cortar los lazos para estar seguro. No entendí muy bien cómo después de esa larga relación, y una relación bastante exitosa ciertamente para Disney, de repente fui culpable hasta que se probara mi inocencia», respondió Depp ante el planteo.

Por su parte, Depp afirmó que se negaría a hacer otra película de Piratas del Caribe incluso si Disney le pagara «300 millones de dólares y un millón de alpacas».

