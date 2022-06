Entornointeligente.com /

El actor y músico Johnny Depp, publicó este jueves su nuevo álbum, que lleva por título 18 , junto al guitarrista Jeff Beck , justo después de que terminase el mediático juicio por difamación que le enfrentó a su exmujer Amber Heard.

18 es un álbum con 13 temas que incluyen versiones de Motown, The Beach Boys, John Lennon, The Velvet Underground, y Killing Joke, entre otros, junto con dos composiciones originales de Johnny Depp .

Uno de los sencillos compuestos por Johnny Depp se titula This Is a Song for Miss Hedy Lamarr (Esta es una canción para Miss Hedy Lamarr), indicó en un comunicado la discográfica Warner Music.

Depp, que el jueves cumplió 59 años, y Beck se encuentran actualmente de gira por Europa y ya se ha dejado ver varias veces sobre el escenario durante la celebración del mediático juicio.

El actor inauguró el martes su perfil en la popular red social TikTok, y logró en las primeras 24 horas acumular más de 7,4 millones de seguidores.

