Johnny Depp podría no reclamar a Amber Heard los 10 millones

«No se escribirán cheques hasta que se resuelva el caso finalmente», dijo la abogada de Amber Heard, Elaine Bredehoft, al conocerse la sentencia del caso que enfrentaba a su clienta y a Johnny Depp en los juzgados de Fairfax, Virginia. Sus palabras deslizaron que esta batalla legal entre el exmatrimonio tendrá continuidad al apelar la actriz por la cantidad que ha sido condenada a pagar al actor, un total final de casi 10 millones de euros (10,4 millones de dólares).

Ahora ha sido el turno para hablar de Camille Vásquez y Benjamin Chew, los abogados de Depp, quienes, en declaraciones al programa Today, han dejado la puerta abierta a que el actor podría no cobrarle esa cantidad a su exesposa. «Dijeron que no estaba entre sus objetivos empobrecer a Amber Heard, ¿es posible que veamos un escenario donde ella abandone la idea de apelar si Depp deja de lado los daños monetarios?», han sido requeridos los abogados. A lo que ellos han respondido que aunque no pueden revelar la estrategia de Depp, «el caso nunca se trató de dinero para nosotros».

Según Vázquez, este veredicto no tiene impacto negativo para el movimiento Me Too, y recomienda a todas las víctimas que presenten su caso ante la justicia

«Se trataba de restaurar su reputación, y lo ha hecho», han asegurado los letrados del actor. Por su parte, Vásquez ha expuesto que la «clave» de la victoria de Depp «fueron los hechos y la evidencia, y la oportunidad de Johnny de decir la verdad por primera vez». «Han sido seis años de preparación, y creo que pudo conectar con el jurado y el público en general y contar lo que realmente sucedió en esa relación», ha añadido ella.

Estas afirmaciones se producen después de que la abogada de Heard asegurase que la actriz no dispone de tal monto de dinero. «Oh no, absolutamente no», dijo la letrada al revelar que Heard tiene pensado apelar.

Vásquez, quien se convirtió en protagonista inesperada del juicio por sus punzantes preguntas, también comentó que no cree que este veredicto tenga un impacto negativo sobre el movimiento Me Too. Asegurando que el veredicto del caso por difamación fue justo tanto para Johnny Depp y Amber Heard. «Estamos aquí para hablar sobre el caso que juzgamos, ¿verdad? Alentamos a todas las víctimas a que se presenten, tengan su día en la corte, que es exactamente lo que sucedió en este caso», añadió.

Este nuevo capítulo de la larga batalla judicial entre Johnny Depp y Amber Heard se inició a mediados del pasado abril y se cerró a finales del mes de mayo, convirtiéndose en uno de los juicios más seguidos a nivel mundial.

Finalmente, el jurado dio una victoria amplia a Depp, por considerar que su exesposa hizo tres pronunciamientos en un artículo del The Washington Post sobre abusos sexuales y violencia doméstica que no ha probado como ciertos y que los realizó con malicia para difamar a su marido. En el texto no nombró a Depp, pero, tal como se ha ratificado en el juicio, esas declaraciones afectaron negativamente a su carrera.

El juicio en Estados Unidos se ha celebrado menos de dos años después de que Depp perdiera otro caso por difamación contra el tabloide británico The Sun, al que demandó tras tacharlo de “maltratador de esposas” a raíz del testimonio de Heard. De ese juicio, menos mediático al ser a puerta cerrada, ya se deslizaron algunos relatos sobre el truculento matrimonio de apenas 15 meses entre los actores.

