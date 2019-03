Johnny Depp denuncia por difamación a Amber Heard y le exige 50 millones de dólares

Entornointeligente.com /

Johnny Depp denunció por difamación a su segunda exmujer, la también actriz Amber Heard, y le exigió 50 millones de dólares de indemnización, informó este viernes el portal The Blast .

La demanda tiene como origen un artículo publicado por Heard el pasado diciembre en el periódico The Washington Post, un texto en el que la actriz aseguraba haber sido víctima de abusos en diferentes ocasiones a lo largo de su vida.

¿La razón? Depp asegura que las acusaciones de violencia doméstica, las cuales Amber hizo hacia él, fueron completamente falsas y que, al contrario, ella no es una víctima sino una perpetradora de este tipo de violencia .

Asimismo, John dijo que con su demanda, Amber solo buscaba impulsar su carrera , objetivo que logró ya que se volvió parte del #MeToo y se convirtió en una de las primeras embajadoras de la American Civil Liberties Union . La situación se vuelve más extraña, cuando Johnny Depp dijo que las acusaciones de violencia provocaron que Amber pudiera ser una de las caras de L’Oreal Paris … ¿Cómo es eso?

Hasta ahora, todos pensamos que el conflicto entre Johnny Depp y Amber Heard había llegado al final cuando por fin se divorciaron en 2015 . Hasta el momento, Amber no ha hecho ninguna declaración.

