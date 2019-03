Johnny Depp con Amber Heard y más tortuosas separaciones de famosos

Entornointeligente.com / Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn WhatsApp

10 de marzo de 2019 08:09 PM | Actualizado el 10 de marzo de 2019 21:49 PM

Algunas de las rupturas de celebridades que verá a continuación han sido largas, con peleas, a causa de terceras personas o por “diferencias irreconciliables”. En todas ellas hay algo en común: han llamado la atención de todo el mundo. Vea qué pasó:

Foto: EFE

Hace unos días, el actor Johnny Depp interpuso una denuncia por difamación a su segunda exesposa, con la que estuvo casado dos años (2015-2017), la también actriz Amber Heard, y le exigió una indemnización de 50 millones de dólares por una entrevista que dio Amber al diario The Washington Post en diciembre de 2018. En dicho artículo, la mujer no nombró literalmente a Johnny Depp, pero parecía hacer referencia a las imputaciones de violencia de género que reveló contra el actor en 2016, por las cuales, Johnny Depp tuvo que pagarle 7 millones de dólares, cifra que la artista de Hollywood donó a organizaciones benéficas.

Foto: Vanitatis — El Confidencial

Desde el 20 de septiembre de 2016, cuando Angelina Jolie presentó su solicitud de divorcio con Brad Pitt, los dos actores no han llegado a un acuerdo sobre los términos de su separación a pesar de haber contratado reconocidos abogados y hasta consejeros matrimoniales. La disputa legal entre ambos se debe principalmente a la custodia de sus seis hijos, pues Jolie solicita la custodia total de los menores y Pitt una custodia compartida que le permita criarlos por su cuenta. Esta disputa también ha tenido fuertes acusaciones, como cuando Angelina acusó al actor de no pagar la pensión alimenticia de sus hijos durante más de año y medio; sin embargo, la defensa de Brad Pitt presentó documentos en la corte que demostraban que había girado más de 9 millones de dólares desde su separación.

Foto: AFP

Paul McCartney y Heather Mills se casaron en 2002 y en 2006 iniciaron un largo trámite de divorcio que duró dos años. Mientras estaban en dicha negociación, se filtraron unos documentos donde la mujer aseguraba que McCartney era violento, alcohólico y consumidor de drogas. Además, señaló que pocos meses después de su boda, el cantante la había agredido físicamente después de una fiesta. La pareja finalmente se divorció en 2008 y, por resolución del juez, el ex ‘Beatle’ tuvo que pagarle solo 40 millones de dólares de los 170 que exigía la modelo. Paul McCartney aseguró años después a la revista británica ‘Q’ que haberse casado con Mills había sido uno de los peores errores de su vida.

Foto: EFE

Solo un año duró el matrimonio de Mel Gibson y la pianista Oksana Grigorieva. Su divorcio en 2011 dio mucho de qué hablar, pues Oksana acusó de maltrato a Gibson y se filtraron unos audios en los que se escuchaba al actor gritándola e insultándola. Aunque el proceso de divorcio tuvo varios enfrentamientos por la custodia de su hija, cinco años más tarde la expareja volvió a los focos de la prensa, ya que durante los trámites de la separación, Oksana firmó un acuerdo de confidencialidad para no revelar detalles del maltrato que sufrió, el cual incumplió en 2016 cuando habló en una entrevista en el programa televisivo ‘The Howard Stern Show’. Por esto, la artista perdió 450.000 euros.

Foto: La Cosa Rosa

Tiger Woods y Elin Nordegren tuvieron un matrimonio de seis años (2004-2010) hasta que la modelo se enteró de las numerosas infidelidades de Woods y le pidió el divorcio. La pareja pasó a la historia por tener uno de los divorcios más caros: 750 millones de dólares. La locura mediática de este divorcio crecía a medida que más mujeres salían a la luz para relatar sus supuestas relaciones con el golfista, quien además admitió sufrir una adicción al sexo. Esta separación incluyó un acuerdo de confidencialidad por el que la sueca no podrá hablar sobre los conflictos que tuvo con Woods, de lo contrario tendrá que pagar 37 millones de dólares por cada declaración, incluso después de la muerte del deportista.

Foto: AFP

Ashton Kutcher y Demi Moore tuvieron un matrimonio de ocho años (2005-2013). La diferencia de edad entre la pareja siempre fue un tema de crítica para la prensa, pues Moore es 15 años mayor que Kutcher. La separación de la pareja se dio luego de que se publicara un video que mostraba a Ashton de fiesta con Sara Leal, una joven de 22 años con la que al parecer tuvo un romance. Luego del divorcio, Demi Moore fue noticia en varias ocasiones por una supuesta depresión que vivía que, según la prensa, se acrecentó luego de conocerse que tras pocos meses de separación, Kutcher ya tenía una relación con la actriz Mila Kunis, con quien se casó en 2015 y tiene dos hijos actualmente.

Foto: AFP

María Shriver y Arnold Schwarzenneger tienen cuatro hijos en común y estuvieron casados más de 25 años, hasta que en 2011 María solicitó el divorcio luego de enterarse que su esposo la había engañado años atrás con su empleada doméstica y que había tenido un hijo con ella. Lo más curioso de este caso es que aunque la pareja lleva separada desde 2011, su divorcio aún no es oficial, pues según dijo el protagonista de Terminator al portal TMZ, sus abogados aún no han encontrado la mejor manera de dividir los bienes de la pareja, que ascienden a más de 400 millones de dólares.

Foto: AFP / Instagram: @deniserichards

Charlie Sheen estuvo casado entre 2002 y 2006 con la actriz Denise Richards y tuvieron dos hijas. Sheen y Richards tuvieron una dura disputa sobre la custodia de las menores hasta 2009, cuando llegaron a un acuerdo. Sin embargo, en 2016 tuvieron nuevamente un enfrentamiento, ya que Denise interpuso una demanda de 1,2 millones de dólares contra el actor por incumplimiento en los pagos de manutención de sus hijas y por supuestas amenazas realizadas por Charlie Sheen en contra de ella y su familia.

MÁS INFORMACIÓN

¿Deseas opinar sobre este artículo? Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn WhatsApp Share this: Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva) Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Haz clic para compartir en Google+ (Se abre en una ventana nueva) Relacionado ← Previous Reiteran a la población chiricana la importancia de la donación de órganos Argentina regresa al mapa de la inversión: así la ven desde Wall Street Next → You May Also Like Yalitza Aparicio hace parte de campaña de inclusión de Netflix marzo 2, 2019 admin Comentarios desactivados en Yalitza Aparicio hace parte de campaña de inclusión de Netflix “¡Cierra las piernas, por Dios!”. La pillada a Jennifer López con un mini vestido a lo Kardashian marzo 2, 2019 admin Comentarios desactivados en “¡Cierra las piernas, por Dios!”. La pillada a Jennifer López con un mini vestido a lo Kardashian Maluma busca empoderar a la mujer a través de “HP” marzo 3, 2019 admin Comentarios desactivados en Maluma busca empoderar a la mujer a través de “HP” El Tiempo Caracas 20 ° lluvia ligera humidity: 78% wind: 1m/s NNE H 20 • L 19 25 ° Tue 28 ° Wed 30 ° Thu 28 ° Fri Weather from OpenWeatherMap Suscribirse a Blog por correo electrónico Ingrese su dirección de correo electrónico para suscribirse a este blog y recibir notificaciones de nuevos mensajes por correo electrónico.

Correo electrónico

CULTURA CULTURA Grace Marlene Cano es la soberana de Calle Abajo de Las Tablas para el Carnaval 2020 marzo 11, 2019 admin Comentarios desactivados en Grace Marlene Cano es la soberana de Calle Abajo de Las Tablas para el Carnaval 2020 CULTURA Arturo Uslar Pietri en cinco obras | Noticias marzo 10, 2019 admin Comentarios desactivados en Arturo Uslar Pietri en cinco obras | Noticias CULTURA Cineasta Guillermo del Toro creará Centro de Animación en México | Noticias marzo 10, 2019 admin Comentarios desactivados en Cineasta Guillermo del Toro creará Centro de Animación en México | Noticias CULTURA Bolivia registra más de 140 carnavales para proteger tradición | Noticias marzo 10, 2019 admin Comentarios desactivados en Bolivia registra más de 140 carnavales para proteger tradición | Noticias

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com