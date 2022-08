John Wall revela que estuvo a punto de quitarse la vida

Entornointeligente.com /

LOS ÁNGELES – John Wall aseguró que consideró quitarse la vida durante un tiempo en los últimos tres años cuando estaba lidiando con una lesión de tendón de Aquiles. Además, sumado a la muerte de miembros de su familia durante la pandemia.

El base de 31 años se unió a LA Clippers este verano y está ansioso por volver a estar en forma la próxima temporada. Wall ha jugado solo 40 compromisos en los últimos tres años debido a lesiones, COVID-19 y su ex equipo, los Houston Rockets , no lo utilizaron antes de unirse a los Clippers.

John Wall opened up about his mental health over the last few years as he recovered from his Achilles injury.

Content warning: This story contains discussion about suicide.

— ESPN (@espn) August 30, 2022 Wall habló durante un evento a principios de este mes para su difunta madre en el Ejército de Salvación en Raleigh, Carolina del Norte, de donde es oriundo. Su madre había sido voluntaria en la ubicación del condado de Wake.

«El lugar más oscuro en el que he estado», dijo Wall. «En un momento pensé en suicidarme. Quiero decir, solo desgarrarme el tendón de Aquiles, mi mamá enferma, mi mamá falleciendo, mi abuela murió un año después, todo esto en medio de COVID y al mismo tiempo, yo yendo a quimioterapia, yo sentado junto a mi madre respirando por última vez usando la misma ropa durante tres días seguidos acostado en el sofá junto a ella».

La madre de Wall, Frances Pulley, murió en diciembre de 2019 a la edad de 58 años después de luchar contra el cáncer. Su abuela murió más tarde. Al mismo tiempo, Wall estaba lidiando con la rehabilitación de su lesión en el tendón de Aquiles.

«Todos estamos pasando por momentos, nadie lo tiene fácil, pero no creo que mucha gente pueda superar lo que yo pasé», agregó Wall. «Y para mí, volver a la cima donde quiero estar y ver que los fanáticos todavía quieren que juegue, significa mucho. Fui a buscar un terapeuta. Mucha gente piensa, ‘No necesito ayuda, puedo superarlo en cualquier momento’, pero tienes que ser fiel a ti mismo y descubrir qué es lo mejor para ti».

Wall sostuvo que tiene un sólido apoyo que incluye a su equipo y a la madre de sus dos hijos. Sus hijos también lo motivan.

«Estoy mirando todo eso y pienso, ‘Si puedo superar esto, puedo superar cualquier cosa en la vida'», destacó.

Wall dijo que está feliz de tener la oportunidad de jugar nuevamente.

«Se nota que estoy sonriendo mucho más, todo ese tipo de cosas», dijo. «Tengo la oportunidad de jugar con dos grandes estrellas y el cielo es el límite», apuntó.

