John Theis «El de los ojos azules» le dice «No se molesten» a sus detractores con su nuevo tema

El cantante venezolano, John Theis, conocido en las redes sociales como «El de los ojos azules» por tatuarse los ojos de ese color, dedica su nuevo tema a sus detractores, titulado «No se molesten».

Nacido en Maracaibo, estado Zulia, pero criado en los Valles del Tuy, Miranda, Johnfer Antonio Theis Herrera, conocido solo como John Theis, de 29 años, es un cantante venezolano popular en las redes y en las plataformas digitales.

El intérprete se mantiene constante y esperanzado, pues su carrera está en el camino indicado y gracias a sus 100 mil seguidores en Instagram y otros 770 mil en TikTok, cuenta con un público que consume su música y contenido.

«No se molesten» es un tema el cual escribió en casa de un amigo. La letra relata una vivencia suya sobre personas que juzgan su apariencia, estilo de vida y cuestionan su éxito.

«Me estaba bañando en la piscina y la escribí, principalmente porque me causa curiosidad que existen personas que se molestan porque te ven bien en la vida y bueno, resulta que el que uno trabaje duro le molesta a los demás», contó.

La canción rápidamente se posicionó en las plataformas digitales por la química con su público, la mayoría identificados con la canción.

John Theis inició en la música a temprana edad. El artista rapeaba en las plazas y en ruedas de hip hop con sus amigos, entre los cuales están Big Soto y Adso Alejandro, ambos cantantes reconocidos.

Actualmente reside en los Estados Unidos. «Poco a poco he ido sumando y gracias a Dios ya me he presentado en muchos lugares y tengo a un grupo de personas que respaldan mi carrera», aseguró.

Con su música, Theis hasta el momento, cuenta con presentaciones en Guárico, Falcón, Zulia, Miranda, Caracas, Carabobo y Táchira.

A nivel internacional, su primer escenario fue Colombia, en Cúcuta y Bogotá, luego dio un salto a México y ahora canta en importantes clubes de Estados Unidos en Atlanta, Texas y Florida.

