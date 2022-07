John Bolton se mofa de haber planeado golpes de estado en otros países

Entornointeligente.com /

John Bolton, el exconsejero de seguridad nacional estadounidense , reconoció este martes en televisión que ha ayudado a planear golpes de Estado en otros países .

Bolton realizó las declaraciones durante una entrevista para CNN en la que inicialmente se discutiría sobre el asalto al Capitolio de enero de 2021 , cometido por un grupo de seguidores de Trump .

Durante la conversación Jake Tapper manifestó que » no se necesita ser brillante para intentar un golpe «, a lo que el exasesor de Trump respondió: «No estoy de acuerdo. Como alguien que ha ayudado a planear golpes de Estado , no aquí, sino en otros países, puedo decir que requiere de mucho trabajo «.

Pese a que Bolton no aclaró qué gobiernos había ayudado a derrocar , hay que recordar que mientras ocupó el cargo de asesor de seguridad nacional de Trump, entre 2018 y 2019, él sí puso sobre la mesa la posibilidad de realizar intervención militar estadounidense en Venezuela .

Jake Tapper: «One doesn’t have to be brilliant to attempt a coup.»

John Bolton: «I disagree with that. As somebody who has helped plan coup d’etat, not here, but other places, it takes a lot of work.» pic.twitter.com/REyqh3KtHi

— Justin Baragona (@justinbaragona) July 12, 2022

¿Qué cargos ha ocupado John Bolton? Bolton trabajó en los Departamentos de Justicia y de Estado durante tres gobiernos republicanas, empezando con el expresidente Ronald Reagan en los años 80 .

El funcionario también fue embajador de Estados Unidos en Naciones Unidas bajo el gobierno de George W. Bush.

Además, Bolton fue una de las voces que impulsó la invasión estadounidense en Irak y también respaldado la idea de lanzar bombardeos contra Irán y Corea del Norte.

Qué intervenciones ha hecho EE.UU. en Latinoamérica Las historia ha probado que Washington cuenta tiene un amplio historial de intervenciones (militares, económicos y de otro tipo) en los asuntos políticos de algunos países de América Latina.

Desde que nació la ‘ Doctrina Monroe ‘, creada a principios del siglo XIX, Estados Unidos ha tenido una influencia importante en los asuntos de varios países de la región.

A continuación ofrecemos un breve recuento sobre algunas intervenciones de Estados Unidos en Latinoamérica

En 1846 EE.UU. invadió México y tomó el control de Ciudad de México Para 1903 Estados Unidos participó en la separación de Panamá de Colombia y así obtuvo derechos soberanos sobre el Canal de Panamá, zona que conectó rutas comerciales del Atlántico y el Pacífico. En 1093 Cuba y Estados Unidos también acordaron un pacto que le otorgó al gobierno norteamericano un amplio control sobre los asuntos cubanos. Después de ese tratado EE.UU. puso una base naval en la Bahía de Guantánamo . En 1954 Jacobo Árbenz, presidente de Guatemala, es derrocado mediante un golpe de Estado que fue apoyado por la CIA . Para 1961 se ejecuta un fallido operativo en Bahía de Cochinos que buscaba derrocar a Fidel Castro, la incursión fue respaldada por Estados Unidos. João Goulart , presidente de izquierda en Brasil, fue derrocado en 1964, mediante un golpe de Estado apoyado por EE.UU. El gobierno de Ronald Reagan, en la década de 1980, apoya las fuerzas anticomunistas que se oponen al gobierno sandinista de Nicaragua y brinda apoyo al gobierno salvadoreño contra los rebeldes de izquierda. En 1989, Estados Unidos ejecuta una operación en Panamá para derrocar al dictador Manuel Noriega .

