Johann Zarco voló para obtener su segunda pole del año

Silverstone (Gran Bretaña).- Johann Zarco consiguió este sábado su segunda pole position de la temporada, pero el auténtico protagonista de la sesión de clasificación para el Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP, que se disputa el domingo en el circuito de Silverstone, fue Aleix Espargaró, que resurgió cual Ave Fénix tras «tocar fondo» por una fuerte caída.

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 6, 2022 No comenzó demasiado bien la cuarta sesión de entrenamientos para Espargaró, quien en la tercera vuelta al circuito británico salió por los aires en la curva 12 y saltaron todas las alarmas al tener que ser evacuado a la clínica del circuito tras el fuerte golpe que se propinó.

Aunque entró por su propio pie en la clínica, pero cojeando de la pierna derecha en la que se dio un fuerte golpe en la zona del calcáneo, como luego confirmaron los médicos tras el examen al que fue sometido, se declaró «apto» al piloto para regresar a la sesión, cuya voluntad, además, era poder disputar la clasificación oficial.

Espargaró, al que se le diagnosticó una contusión bilateral de ambos tobillos y contusión calcánea del pie derecho, pudo cumplir su objetivo, mientras que los ingenieros y mecánicos del fabricante de Noale tuvieron que emplearse a fondo para poner a punto todo el material del que iba a poder disponer el segundo clasificado del mundial de MotoGP.

Campeonato en el que quiere mantener la lucha lo más estrecha y equilibrada posible con su rival directo, Fabio Quartararo, que no desaprovechó ninguna oportunidad para poner en práctica la «vuelta larga» de sanción que tendrá que cumplir mañana.

El piloto de Aprilia comenzó «suave» la clasificación oficial y poco a poco se fue «calentando» hasta protagonizar una espectacular vuelta, la primera por debajo del minuto y 58 segundos en el trazado británico, aunque al final acabase sexto, pero demostrando con su rendimiento desde las «cenizas» de su fuerte caída, que ésta no le impedirá defender sus opciones al título de la mejor manera posible.

Por otra parte, Enea «La Bestia» Bastianini y Marco Bezzecchi fueron quienes lograron el pase a la segunda clasificación, en el caso de este último tras desbancar en el último giro a Brad Binder por apenas 97 milésimas, mientras que se confirmó nuevamente la «debacle» de los representantes de Honda, con Alex Márquez como el mejor de todos ellos en la séptima posición y el oficial de Repsol Honda, Pol Espargaró, noveno a más de siete décimas del primero.

Pol Espargaró, que empleó la última evolución aerodinámica puesta a su disposición por el fabricante japonés, estuvo buena parte de la sesión lejos de los tiempos de cabeza y sólo al final consiguió mejorar, pero nunca para estar, como el año pasado, en la pole position de la categoría.

La atención, a partir de ese momento, estuvo en los talleres de Aprilia a la espera de la llegada de Aleix, quien no defraudó a la afición y enseguida tomó asiento en su posición dentro del taller para ultimar los detalles de la clasificación antes de que ésta diese inicio.

Espargaró no tardó en salir a pista con el ánimo intacto para intentar pelear por la mejor clasificación posible y a las primeras de cambio consiguió el noveno mejor tiempo, con el también español Jorge Martín como el más rápido en los instantes iniciales, aunque le duró poco la posición pues por detrás, al atravesar la recta de meta, Fabio Quartararo se puso primero con 1:58.259, apenas una milésima por delante de Jack Miller y de Maverick Viñales.

Como el resurgir del Ave Fénix, Espargaró fue el primero en romper la barrera del 1:58 para rodar en 1:57.966 y demostrar que a pesar de su fuerte caída iba a intentar estar lo más arriba posible, sabedor de que todos sus rivales iban a atacar su mejor tiempo, como así fue, pues tanto Johann Zarco como Maverick Viñales, Jack Miller, Fabio Quartararo y «Pecco» Bagnaia lo bajaron, batiendo los ocho primeros clasificados el récord absoluto del circuito que estaba en poder de Marc Márquez desde 2019 (1:58.168).

Zarco fue al final el más rápido con apenas 98 milésimas de diferencia sobre Maverick Viñales y desde éste hasta Aleix Espargaró, sexto, pasando por Miller, Quartararo y Bagnaia, todos estuvieron en menos de dos décimas de segundo de distancia.

