Jogos com História: Elas conquistam o palco olímpico

A 1 de Agosto de 1996 as selecções dos EUA e da China disputaram a final olímpica do futebol feminino. Ironia, ou não, do destino, o jogo disputou-se no Sanford Stadium, em Athens, na Geórgia, que, para além de ser a terra natal da icónica banda rock REM, partilha o nome com a capital da Grécia, berço do olimpismo. Os Jogos do centenário «deviam» ter sido em Atenas, mas o peso dos dólares inclinou a balança para Atlanta, nos EUA. E assim, foi Athens, e não Atenas, a ficar na história como palco da afirmação das mulheres no futebol olímpico.

