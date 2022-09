Entornointeligente.com /

Jogo Eleitoral: ferramenta ajuda eleitor a entender o que pensam os candidatos a governador em relação a dez propostas Internautas também podem responder sobre os mesmos temas e ver com qual candidato mais se identificam. Por g1

21/09/2022 05h04 Atualizado 21/09/2022

Eleições 2022: Jogo Eleitoral

Com a força-tarefa das afiliadas de todas as capitais do país, a g1 lança o » Jogo Eleitoral «. Os jornalistas de cada estado elaboraram afirmativas com os temas mais importantes para cada região, e depois perguntaram aos candidatos a governador o que eles pensam sobre cada uma delas.

Não se trata de uma pesquisa ou de uma enquete. A ferramenta é mais uma forma de mostrar ao eleitor qual candidato mais se aproxima das suas ideias sobre saúde, educação, meio ambiente, segurança, infraestrutura, economia, entre outros tópicos.

O «Jogo Eleitoral» permite que o eleitor também responda sobre os mesmos temas e veja com qual candidato mais se identifica.

Como jogar

Clique aqui para acessar o jogo. Escolha o seu estado e, por lá, você vai encontrar dez afirmativas. Para cada uma das afirmativas, você responde se concorda totalmente, concorda parcialmente, discorda parcialmente ou discorda totalmente. Ao final, a página calcula o candidato cujas respostas mais se aproximam das do eleitor. Pode haver empate.

