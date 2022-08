Joey Votto cataloga su participación en el juego de Field of Dreams como ‘un momento excepcional en mi vida’

Entornointeligente.com /

El juego de Field of Dreams de la MLB entre los Cincinnati Reds y los Chicago Cubs el jueves tiene un significado especial para el primera base de Cincinnati Joey Votto .

Mientras el hombre de 38 años miraba la icónica película del mismo título en preparación para el juego, publicó un hilo en Twitter detallando su amor por la película. Votto explicó que era una de sus favoritas cuando era pequeño y que una escena específica de la película resuena en el veterano.

En la película, el personaje de Kevin Costner, Ray Kinsella, llama a su padre, John (interpretado por Dwier Brown), para un juego de atrapadas después de que construyó un diamante de béisbol en medio de un campo de maíz. Es un momento que conmueve tanto a los fanáticos del béisbol como a los espectadores de películas.

La escena es querida por Votto porque cuando era niño solía jugar a la pelota con su padre, Joseph. Unas tres décadas después, Votto dijo que se dio cuenta de lo impactantes que fueron esos momentos para él.

«Desde los 8 o 9 años, mi padre y yo jugábamos a la pelota juntos… Fue lo más importante que hicimos juntos. Reforzó nuestro vínculo», tuiteó Votto.

Getting the opportunity to play a game at the mythical field that sowed the seeds of hope for a Major League Baseball career is a significant moment for me. Couple that with the father/son connection, and this game is an exceptional moment in my life.

— Joey Votto (@JoeyVotto) August 10, 2022 Joseph Votto murió en agosto de 2008 a los 52 años. Votto ingresó a la entonces llamada lista de lesionados el 30 de mayo de 2009 por problemas relacionados con el estrés . Sufrió ataques de ansiedad por el dolor persistente después de la muerte de su padre. Luego de un tiempo alejado del equipo, fue activado de la lista el 23 de junio de 2009.

Votto dijo que comprende la magnitud emocional de esta ocasión para él personal y profesionalmente.

«Tener la oportunidad de jugar un partido en el campo mítico que sembró las semillas de la esperanza de una carrera en las Grandes Ligas es un momento importante para mí. Si unimos eso con la conexión padre/hijo, este partido es un momento excepcional en mi vida», dijo Votto en un tuit.

El choque del jueves será la segunda entrega del juego Field of Dreams de MLB, inspirado en el drama deportivo de 1989. Tendrá lugar en Dyersville, Iowa, adyacente a donde se filmó la película. La competencia de este año también presenta uniformes especiales que rinden homenaje a la victoria de los Reds en la Serie Mundial de 1919 sobre los Chicago White Sox y la temporada de 1929 donde los Cubs ganaron el banderín de la Liga Nacional.

El evento inaugural fue todo un clásico entre los New York Yankees y los White Sox, en el que el campocorto de Chicago Tim Anderson conectó un jonrón que cayó en el campo de maíz y dejó tendido en el terreno al rival en la novena entrada para darle a su equipo una victoria 9-8.

