Joel Ordóñez, presentado con la filial del Brujas 

El zaguero tricolor Joel Ordoñez se puso la camiseta del Brujas de Bélgica y fue presentado. El futbolista empezará su trajín en Europa con la plantilla juvenil de la institución.

​Por medio de las redes sociales del Club NXT , academia filial del cuadro que adquirió sus derechos, se oficializó el fichaje del defensor. En su perfil público, el jugador también se hizo eco.

En las fotografías con las que se hizo el anuncio, Ordóñez luce los colores azul y negro de la escuadra. De igual forma, realiza juegos de pelota con el balón oficial de la competición.

Por sus derechos deportivos, Independiente del Valle recibió una suma de aproximadamente USD 4 millones . El ecuatoriano debutó con los rayados en la LigaPro durante la presente temporada y jugó once cotejos.

Debido a la cantidad de dinero abonado, la hinchada de su nuevo club se sorprendió cuando se dijo que no iría al primer equipo . Algunos aficionados hicieron énfasis en la cantidad abonada y que se encuentre en el grupo juvenil, mientras que otros le dieron la bienvenida y le desearon una pronta adaptación.

Con el conjunto de Sangolquí también formó parte del último plantel que consiguió el subcampeonato de Copa Libertadores Sub – 20 . Al llegar a Bélgica se sumará a un grupo de cuatro ecuatorianos que ya están en dicho país. Nilson Angulo, William Pacho, Anthony Valencia y Angelo Preciado son los tricolores.

Club NXT Joel Ordóñez deberá sorprender con sus actuaciones para ascender a la plantilla principal, así como lo hizo con su anterior elenco en Ecuador. A diferencia de sus compatriotas, es el único que estará en la zona filial.

El Club NXT tiene una corta historia e inició sus labores en el 2020 . Desde aquel año empezó a disputar la Serie B de Bélgica. A su vez, cuenta con su propio estadio y no ocupa el mismo recinto que el Brujas.

El defensa tiene tan solo 18 años y está llamado a destacar en un futuro. Hasta que realice su debut con el plantel de primera, el futbolista también podrá tener minutos en el torneo para jóvenes de la UEFA .

