Joel Ordóñez, joya de Independiente, jugará en Bélgica

La cantera de Independiente del Valle sigue rindiendo frutos y están a punto de concretar una nueva venta a un equipo de Bélgica en este 2022.

Se trata de Joel Ordóñe z de 18 años. El defensor central será transferido al Club Brujas , que es uno de los clubes más laureados de Bélgica, siendo el campeón de los últimos tres años del campeonato belga.

Según informa el periodista italiano Nicolò Schira experto en el mercado de transferencias, Brujas está dispuesto a pagar la cláusula de rescisión del ecuatoriano tasada en USD 4 millones .

Ordóñez fue titular en el equipo Sub-20 de IDV que llegó a la final de la Copa Libertadores de dicha categoría. Pese a que los ecuatorianos perdieron, el zaguero fue de los mejores del torneo.

Debido a su actuación en dicho certamen, el exentrenador negriazul Renato Paiva lo promovió al primer equipo.

En la actual temporada, Joel Ordóñez disputó 11 partidos con el equipo principal, tres por Copa Libertadores y ocho en el campeonato nacional. El zaguero acumuló 849 minutos, jugando un promedio de 77’ por cotejo.

El defensor disputó nueve partidos de titular y en dos ocasiones ingresó desde el banco de suplentes.

Ecuatorianos en Béligca En caso de concretarse esta trasferencia, Joel Ordóñez será el t ercer jugador de Independiente del Valle que se vaya a Bélgica en el 2022.

William Pacho fue el primero. El defensor central llegó al Royal Antwerp en enero de 2022. Además, terminó el campeonato belga 2021/2022 como titular.

A inicios de julio de 2022, el extremo Anthony Valencia también fue transferido al Royal Antwerp.

Angelo Preciado , jugador de la Selección de Ecuador, también milita en Bélgica. El lateral se formó en IDV y llegó al viejo continente en 2021. Actualmente juega en el KRC Genk.

