Joel Maties cuenta su experiencia con el coronavirus: “Han sido unos días muy dificiles”

Entornointeligente.com / Actualmente se encuentra aislado en su casa de Valencia , pero gracias al apoyo de su familia y de sus seguidores en redes sociales comenta que se le está haciendo más llevadero. “Me siento muy agradecido. En este momento a duras penas estoy saliendo del Covid-19. Han sido días muy difíciles y complicados. A veces uno piensa que no le va a tocar, pero a mí me tocó. Y me tocó muy fuerte”.

Además, ha querido mandar un mensaje a la juventud con el fin de concienciar. “Envío un mensaje a todos los que me siguen y a toda la juventud. Que se cuiden, que no se piensen que esto es un chiste . El virus como tal sí existe, y es muy peligroso “. Aseguraba que ha sido una de las peores experiencias de salud que le ha tocado vivir, d efine al coronavirus como un “arma letal”.

El cantante espaáol de pop, ya recuperado ha contado su experiencia con el coronavirus mediante un mensaje en las redes sociales

Según ha explicado Joel Maties , ha vivido días muy difíciles: “Más allá de cualquier otra cosa el virus es real. A mi casi me mata, lo pasé muy mal. Fiebre de 40, frío, la pérdida del olfato, la baja de oxígeno” , explicaba en su cuenta de Instagram.

