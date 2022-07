Joe Manchin surpreende e apoia projeto de Biden para saúde e clima

Entornointeligente.com /

O senador norte-americano Joe Manchin anunciou hoje que chegou a um acordo com o líder da maioria do Senado, Chuck Schumer, sobre cuidados de saúde, energia e clima, impostos sobre grandes rendimentos e grandes empresas e a redução da dívida federal.

O anúncio do acordo foi feito pelo senador democrata num comunicado de imprensa, onde não forneceu praticamente qualquer detalhe, segundo noticia a Associated Press (AP).

Manchin, um dos democratas mais conservadores no Congresso, disse na semana passada que só este mês iria concordar com uma legislação muito mais limitada que reduzisse os custos dos medicamentos prescritos e que alargasse os subsídios federais para os custos com os cuidados de saúde.

Manchin disse estar aberto a considerar um compromisso mais amplo sobre as questões ambientais e fiscais depois de o Congresso regressar, em setembro, de uma pausa de verão, uma proposta que muitos democratas consideraram duvidosa.

A explicação para o súbito acordo anunciado pelo senador da Virgínia Ocidental ainda não é sabida.

Em dezembro, a sua resistência afastou um largo projeto social e ambiental a 10 anos no valor de 3,5 biliões de dólares, que era uma das principais prioridades para o presidente norte-americano, Joe Biden.

Na área social, o plano de Biden incluía jardins-de-infância gratuitos, programas de saúde de grande amplitude.

Na área ambiental, o projeto consagrava também uma verba de 555 mil milhões de dólares para o combate às mudanças climáticas.

A receita para pagar este plano assenta na reversão de alguns dos cortes de impostos da era do ex-Presidente Donald Trump, determinados em 2017, bem como pela implementação de multas mais duras para quem infrinja as regras fiscais.

