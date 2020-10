Joe Biden y su esposa dan negativo a la prueba de coronavirus

El aspirante demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden y su esposa Jill Biden dieron negativo a la prueba de coronavirus. El ex vicepresidente los Estados Unidos dio a conocer la información a través de su cuenta de Twitter

El aspirante demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden y su esposa Jill Biden dieron negativo a la prueba de coronavirus. El ex vicepresidente los Estados Unidos dio a conocer la información a través de su cuenta de Twitter.

“Me complace informar que Jill y yo obtuvimos un resultado negativo para COVID-19. Gracias a todos por sus mensajes de preocupación. Espero que esto te sirva de recordatorio: usa una máscara, mantén la distancia social y lávate las manos”, escribió.

I’m happy to report that Jill and I have tested negative for COVID. Thank you to everyone for your messages of concern. I hope this serves as a reminder: wear a mask, keep social distance, and wash your hands.

— Joe Biden (@JoeBiden) October 2, 2020 Biden procedió a realizarse la prueba luego de que el presidente Donald Trump anunciara que dio positivo al COVID-19 junto con su esposa Melania Trump.

Ambos aspirantes a la presidencia estuvieron juntos en el primer debate de esta contienda electoral, pero no se dieron la mano ni al comienzo ni al final del debate, como es costumbre. Tampoco llegaron a acercarse, más bien, mantuvieron la distancia en sus respectivos podios durante la hora y media que duró el debate.

