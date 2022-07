Joe Biden vuelve a dar positivo al COVID-19

Entornointeligente.com /

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, volvió a dar positivo por COVID-19 el sábado y cancelará dos viajes planificados, pero no presenta síntomas y se siente «bastante bien».

Biden, quien dio positivo por la enfermedad hace nueve días , pero luego dio negativo dos veces a principios de esta semana, «se aislará en la Casa Blanca hasta que dé negativo» y cancelará los viajes en los próximos días a Delaware y Michigan, dijo la Casa Blanca el sábado.

Biden había planeado el viaje a Michigan para promocionar la aprobación de la legislación del jueves para impulsar la industria de chips de semiconductores, anunció la Casa Blanca.

Se cree que la prueba positiva de Biden es una positividad de «rebote» experimentada por algunos pacientes con COVID, según el médico de la Casa Blanca, el doctor Kevin O’Connor.

Biden tuiteó sobre su caso positivo y dijo que le puede pasar a una «pequeña minoría de personas». «No tengo síntomas, pero voy a aislarme por la seguridad de todos los que me rodean. Todavía estoy en el trabajo y pronto volveré a la carretera», tuiteó.

O’Connor dijo que Biden, de 79 años, dio negativo en los últimos cuatro días y no hay planes para reiniciar el tratamiento dada la falta de síntomas. Biden describió previamente su experiencia con COVID como leve, dijo que pudo continuar trabajando mientras estaba aislado y atribuyó su relativa facilidad con la enfermedad a las vacunas y otros tratamientos.

O’Connor había dicho previamente que Biden sería evaluado regularmente para detectar un posible caso de «rebote» de COVID-19, que pueden experimentar algunos pacientes que han sido tratados con Paxlovid, el medicamento que recibió el presidente. VOA (Foto: Twitter) Informe21/LJ

Folks, today I tested positive for COVID again.

This happens with a small minority of folks.

I’ve got no symptoms but I am going to isolate for the safety of everyone around me.

I’m still at work, and will be back on the road soon.

— President Biden (@POTUS) July 30, 2022

A quick update. pic.twitter.com/FgT1sGlZCY

— President Biden (@POTUS) July 30, 2022

LINK ORIGINAL: Informe 21

Entornointeligente.com