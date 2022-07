Joe Biden volvió a la carga contra las petroleras y pidió que bajen los precios

Entornointeligente.com /

«Cuando Putin volvió a invadir Ucrania y los precios del petróleo subieron, la industria se apresuró a aumentar los precios en las gasolineras. Pero ahora que el petróleo está más bajo, los estadounidenses no han visto esos ahorros. Quiero precios más bajos para beneficiar a los consumidores, no para apuntalar las ganancias», expresó en su cuenta de Twitter.

Informate más López Obrador le pidió a Joe Biden que no condene a Julián Assange Embed When Putin further invaded Ukraine and oil prices went up, the industry was quick to increase prices at the pump.

But now that oil is lower, Americans haven’t seen those savings.

I want lower prices to benefit consumers – not prop up profits.

— President Biden (@POTUS) July 19, 2022 La última vez que el Presidente norteamericano apuntó contra las empresas fue un mes antes. «En las últimas dos semanas, el precio del crudo ha caído más de diez dólares por barril. Normalmente esto reduce los precios en la gasolinera unos 25 centavos por galón (3,78 litros) y, sin embargo, algunas gasolineras solo los han reducido unos centavos», lamentó Joe Biden durante una comferencia en la Casa Blanca.

Joe Biden quiso mandar un mensaje a los conservadores, asegurando que el problema de los precios no radica en una falta de producción de crudo estadounidense, sino en que las compañías petroleras del país no refinan suficiente petróleo por el cierre de refinerías durante la pandemia. Poco tiempo después de lanzar su primer mensaje, el gobierno de Estados Unidos mantuvo una reunión «constructiva» con las siete mayores petroleras del país, a las que instó a incrementar la producción para bajar los precios de la gasolina que se encuentran en máximos históricos, aunque no se lograron acuerdos concretos.

LINK ORIGINAL: Ambito

Entornointeligente.com