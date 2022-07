Joe Biden testa positivo à covid-19 e está com «sintomas leves»

Entornointeligente.com /

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, testou positivo à covid-19 esta quinta-feira, anunciou a sua administração, dizendo que o líder de 79 anos está com «sintomas leves» e que vai cumprir as suas funções por completo enquanto se isola na Casa Branca.

«O Presidente está totalmente vacinado e tomou duas doses de reforço, encontrando-se com sintomas muito leves», disse a Casa Branca em comunicado, acrescentando que Biden começou a tomar o comprimido anti-covid Paxlovid da Pfizer. «De acordo com as diretrizes do CDC, ele vai isolar-se na Casa Branca e vai continuar a cumprir todas as suas funções durante esse período».

