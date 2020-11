Joe Biden pide paciencia a sus seguidores; Donald Trump acusa que se 'están tratando de robar las elecciones'

Twitter señaló como potencialmente “engañoso” el tuit de Trump

El candidato demócrata Joe Biden se pronunció la madrugada de este miércoles ante sus seguidores, en la primera aparición que realiza durante el conteo de votos.

Biden, quien lidera la votación electoral, dijo a sus seguidores que tienen que ser paciente a la espera de los resultados electorales. Dijo estar en buen camino para ganar las elecciones.

Keep the faith, guys. We’re gonna win this.

— Joe Biden (@JoeBiden) November 4, 2020

Añadió que sabían que iban a tardar los resultados, pero no tanto. Además señaló que se espera que el resultado de la votación esté durante el miércoles aunque se mostró con confianza por los resultados en varios estados, anticipó que Pensilvania ganarían tras el conteo de todos los votos.

“Esto no se acaba hasta que cada voto sea contado”, agregó sonriente desde el escenario el candidato de 77 años.

Por su parte, el actual presidente y candidato republicano, Donald Trump, dijo a través de su cuenta de Twitter que espera una gran victoria, sin embargo, acusó que “están tratando de robar las elecciones”.

“Nunca les dejaremos hacerlo. ¡No se pueden emitir votos después de que las urnas están cerradas!”, fustigó.

Twitter señaló como potencialmente “engañoso” el tuit de Trump.

“Una parte o la totalidad del contenido compartido en ese tuit es controvertido y podría ser engañoso respecto al modo de participación en unas elecciones o en cualquier otro proceso cívico”, escribió la red social sobre el tuit del mandatario republicano, poco después de su publicación.

En la página Twitter de Trump, el mensaje ya no aparece de inmediato, sino que hay que hacer clic encima para poder leer su contenido.

Se espera que en las próximas horas se pronuncie el mandatario sobre la elección. (I)

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

