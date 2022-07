Joe Biden no se recupera: volvió a dar positivo de Covid-19

Entornointeligente.com /

El máximo mandatario, de 79 años, «dio positivo el sábado por la mañana en una prueba de antígeno» y «retomará las estrictas medidas de confinamiento», escribió el doctor Kevin O’Connor en un informe.

Informate más Joe Biden dio negativo de Covid y dejará el aislamiento O’Connor explicó que los casos de «rebote» de positividad son comunes entre quienes, como el presidente, fueron tratados con Paxlovid, la pastilla anticovid de Pfizer.

https://twitter.com/JoeBiden/status/1553426194326077440 While COVID is still with us, our fight against this virus is making a difference. We can now protect ourselves from serious illness due to COVID, and COVID deaths are down nearly 90%.

— Joe Biden (@JoeBiden) July 30, 2022 El contagio del mandatario se dio a conocer el jueves de la semana pasada y lo obligó a suspender algunas actividades, como la reunión bilateral con Alberto Fernández en Washington.

«Amigos, hoy volví a dar positivo por Covid», escribió Biden en Twitter y añadió: «Esto pasa con una pequeña minoría de personas. No tengo síntomas, pero voy a aislarme por la seguridad de todos los que me rodean. Todavía estoy en el trabajo y pronto volveré al ruedo».

Por su parte, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, escribió en esa red social que el mandatario está «asintomático, se siente bien y trabaja aislado desde la residencia para proteger a los demás».

