Joe Biden da negativo en dos pruebas de covid-19 y dejará el aislamiento

Entornointeligente.com /

(CNN) — El presidente Joe Biden dio en las pruebas de covid tras cinco días de aislamiento y dejará de estar aislado este miércoles, según informa su médico.

Biden se sometió a dos pruebas, una este martes por la noche y otra este miércoles, y ambas fueron negativas, escribió el Dr. Kevin O’Connor en un comunicado .

El presidente llevará una mascarilla bien ajustada durante 10 días para evitar la propagación del virus, y aumentará la frecuencia con la que se somete a pruebas para detectar cualquier posible resurgimiento del virus.

O’Connor citó el potencial de «rebote» después de que Biden recibiera el antiviral Paxlovid para explicar la mayor frecuencia de las pruebas.

Presidentes de EE.UU. con covid-19: ¿cuál es la diferencia entre los casos de Trump y Biden? El presidente tiene previsto hablar a las 11:30 a.m. ET sobre el covid desde el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, según un funcionario.

publicidad A través de un mensaje en su cuenta de Twitter, Biden mostró la prueba negativa de covid-19 y agradeció el trato que recibió por parte de los doctores.

Back to the Oval.

Thanks to Doc for the good care, and to all of you for your support. pic.twitter.com/Cfzn1zAKJF

— President Biden (@POTUS) July 27, 2022

Biden, de 79 años, dio positivo de covid-19 el jueves de la semana pasada, por lo que comenzó el aislamiento y un tratamiento con Paxlovid.

Biden recibió sus dos primeras dosis de la vacuna covid-19 de Pfizer/BioNTech antes de su toma de posesión en enero de 2021, su primera vacuna de refuerzo en septiembre y su segunda vacuna de refuerzo el 30 de marzo.

MJ Lee contribuyó a este informe. coronavirus Joe Biden

LINK ORIGINAL: CNN

Entornointeligente.com