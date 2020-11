Joe Biden cerrará su campaña al lado de Lady Gaga en Pensilvania

Ver esta publicación en Instagram Good morning PENNSYLVANIA! I’m so excited to see you today and SING for you!!!!!!! I believe in ???? YOU & I!!!! Let’s talk about what America looks like with a KINDER President. WE NEED EVERY VOTE❤️ I’m with @JoeBiden —Lets go 24 hrs!!!!! PUSH!!!!! Una publicación compartida de Lady Gaga (@ladygaga) el 2 Nov, 2020 a las 7:18 PST

Po-po-poker face… la cantante estadounidense Lady Gaga participará esta noche en el cierre de campaña del candidato demócrata Joe Biden en Pittsburgh, Pensilvania.

Por la mañana, la protagonista de Nace una estrella, publicó a través de su cuenta de Instagram que se encontraba muy emocionada de cantar a Pensilvania

“Hablemos de cómo se ve Estados Unidos con un presidente amable. Necesitamos cada voto. Estoy con Joe Biden. Impulsen”, escribió en su publicación.

El equipo de campaña del presidente Donald Trump no tardó en lanzarse contra la noticia de la aparición de Gaga para respaldar al demócrata.

“Nada expone el desdén de Biden por los trabajadores olvidados, hombres y mujeres, de Pensilvania como hacer campaña con la activista 'anti-fracking' Lady Gaga.

“Este esfuerzo desesperado por generar entusiasmo es en realidad un palo afilado en los ojos de 600 mil residentes de Pensilvania que trabajan en la industria del fracking”, escribió en Twitter Tim Murtaugh, quien está al frente de la campaña de reelección de Trump.

Gaga no se quedó con 'los brazos cruzados' y respondió, a través de un tuit, ironizando el mensaje Murtaugh. “Hey, Tim, hey, Trump. Tan feliz, tan agradecida de vivir gratis en sus cabezas”.

Biden tuiteó esta tarde que: “Cuando Estados Unidos vote, Estados Unidos será escuchado. Y cuando se escuche a Estados Unidos, creo que el mensaje será alto y claro: es hora de que Donald Trump deje la Casa Blanca.

@ladygaga will give you a million reasons to vote for @JoeBiden and @KamalaHarris !

We are so excited to have Gaga on the trail with us today!

You can watch her, @JoeBiden , and @DrBiden tonight at 7:00 PM ET

— Team Joe (Text JOE to 30330) (@TeamJoe) November 2, 2020 El candidato demócrata, Joe Biden, iba por delante del presidente Donald Trump en una serie de encuestas publicadas el domingo, manteniendo la ventaja a nivel nacional y en estados clave, aunque la carrera en algunos de ellos sigue estando extremadamente reñida.

Las encuestas de New York Times/Siena College mostraron que Biden llevaba ventaja en Pensilvania, Florida, Arizona y Wisconsin, todos los estados clave que Trump ganó en 2016.

