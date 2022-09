Joe Biden asistirá al funeral de la reina Isabel II

Entornointeligente.com /

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este viernes que irá al funeral de la reina Isabel II, cuyo calendario y protocolo aún no han dado a conocer las autoridades británicas.

Preguntado por la prensa sobre si irá al entierro, Biden contestó: «Sí, no sé cuáles son los detalles, pero iré».

El mandatario, además, dijo que todavía no ha hablado por teléfono con el rey Carlos III, de 73 años de edad y el primogénito de Isabel II, que se dirigió este viernes al país después de que su madre falleciera el jueves a los 96 años.

«Le conozco, no he hablado con él, no le he llamado», se limitó a decir Biden tras un evento en Ohio.

Más que una monarca

Biden y la primera dama, Jill, visitaron ayer la embajada británica en Washington para ofrecer sus condolencias y, en un comunicado conjunto, recordaron a Isabel II como más que una monarca y alguien que «definió una era», ayudando a fortalecer la relación entre Washington y Londres.

Según la prensa británica, el día del funeral posiblemente el lunes 19 de septiembre y que será televisado, podría declararse jornada no laborable en el Reino Unido. Se prevé que asistan mandatarios de todo el mundo.

La soberana más longeva de la historia del Reino Unido falleció el jueves en el castillo escocés de Balmoral a los 96 años de edad y tras siete décadas de reinado.

