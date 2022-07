Joe Biden aislado tras dar nuevamente positivo a Covid-19

Entornointeligente.com /

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se encuentra aislado tras dar nuevamente positivo por Covid-19, informó la Casa Blanca este sábado.

Según una carta del médico presidencial, Dr. Kevin O’Connor, probablemente sea una positividad de «rebote» de covid-19; que se «observa en un pequeño porcentaje de pacientes tratados con Paxlovid»; medicamento con el que Biden es tratado.

Así mismo, la Casa Blanca, refiere que Biden no ha experimentado «ningún resurgimiento de los síntomas; y continúa sintiéndose bastante bien» y, como resultado, no reanudará el tratamiento.

En tanto, O’Connor, señaló que Biden dio negativo el martes por la noche, el miércoles por la mañana; el jueves por la mañana y el viernes por la mañana antes de dar positivo el sábado por la mañana.

«Sin embargo, dada su prueba de antígeno positiva, reiniciará procedimientos estrictos de aislamiento», señala el médico. Biden dejó de aislarse el miércoles después de dar negativo en sucesivas pruebas de antígenos; celebrando su regreso en declaraciones desde el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca.

Folks, today I tested positive for COVID again.

This happens with a small minority of folks.

I’ve got no symptoms but I am going to isolate for the safety of everyone around me.

I’m still at work, and will be back on the road soon.

— President Biden (@POTUS) July 30, 2022

