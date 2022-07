Joe Biden a Vladimir Putin tras la cumbre de la OTAN: «Ahora somos más fuertes»

Entornointeligente.com /

El nuevo mundo quedó delineado tras la cumbre de la OTAN que terminó ayer jueves en Madrid : Rusia paso de ser un socio estratégico de Occidente a su más clara amenaza; China es el gran desafío de la próxima década; en tanto Suecia y Finlandia se encaminan a integrarse a la Alianza Atlántica, abandonando su neutralidad.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden , cerró ayer jueves su participación en la cumbre de la OTAN advirtiendo a Putin de que ahora la alianza es más fuerte y está más unida.

Recordó que en el pasado le dijo a Putin que si invadía Ucrania «la OTAN no sólo se volvería más fuerte, sino que quedaría más unida y que veríamos a las democracias del mundo plantarse y oponerse a su agresión».

«Y eso es exactamente lo que estamos viendo hoy», apuntó.

Los líderes de la OTAN se enfrentaban al reto de pactar qué tipo de respuesta querían dar por la vuelta de la guerra a Europa con la invasión rusa a Ucrania, pero también cómo pararse ante China, o de qué manera mantenerse en la vanguardia tecnológica en un mundo más competitivo.

Las intenciones de la OTAN han quedado plasmadas en el llamado «Concepto Estratégico de Madrid», que sustituye a la estrategia en vigor desde 2010.

En consecuencia, los aliados consideran ahora que Rusia es la principal «amenaza» para su seguridad, y hacen referencia por primera vez en ese documento a China, que sin ser un adversario, supone un «desafío».

«Rusia y China siguen buscando beneficios políticos, económicos y militares en nuestra vecindad meridional. Tanto Moscú como Pekín están utilizando la influencia económica, la coerción y los enfoques híbridos para promover sus intereses en la región», advirtió Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN.

En un intento de reforzar los lazos con la región indopacífica, los líderes de Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda participaron por primera vez en una cumbre de la OTAN.

MIRA TAMBIÉN Las metas de la cumbre de la OTAN: retirar a Rusia de Ucrania y frenar influencia de China en Occidente En Madrid, los líderes aliados también acordaron un cambio fundamental en la disuasión y defensa de la OTAN con el refuerzo de las defensas, la mejora de los grupos de combate y el aumento del número de fuerzas de alta disponibilidad para que pasen de 40.000 a más de 300.000 efectivos.

Conscientes de que estos esfuerzos deben llevar aparejados más recursos financieros, los aliados volvieron a comprometerse con invertir al menos el 2% de su PIB en defensa y acordaron aumentar la financiación común de la Alianza.

El apoyo a Ucrania también fue capital en la cumbre, en la que intervino por videoconferencia el presidente del país, Volodímir Zelenski .

Los líderes aliados acordaron en su reunión un paquete «integral» de apoyo a Ucrania para que siga defendiéndose del invasor ruso, que prevé además respaldar a largo plazo una transición de los equipos de la era soviética a otros más modernos como los que utiliza la OTAN y que les permitirían operar juntos.

En su nuevo documento estratégico, la OTAN asegura la defensa de los aliados, vengan de donde vengan las amenazas, e identifican el terrorismo como uno de los principales peligros para su seguridad.

La última sesión de la cumbre estuvo dedicada a ello y a los retos en Oriente Medio, el Norte de África y el Sahel.

«La inseguridad en estas regiones tiene una repercusión directa en la seguridad de todos los aliados», recalcó Stoltenberg, razón por la cual aprobaron por primera vez un paquete de ayuda a Mauritania, además de reforzar la asistencia a Túnez y Jordania.

«El presidente Putin debería retirar sus fuerzas y poner fin a esta guerra inmediatamente, deteniendo el ataque a una nación democrática y soberana que causa tanto sufrimiento en Ucrania», enfatizó Stoltenberg, quien insistió en que la crisis internacional por el alza del precio de los alimentos «no la ha causado las sanciones de la OTAN, sino la guerra de Putin».

Reacción rusa-china Como era de esperar, Putin condenó ayer a una OTAN anclada «en la Guerra Fría» y aseguró que «nada ha cambiado» en lo que respecta a los planes militares rusos en Ucrania después de que Stoltenberg le instara a «poner fin inmediatamente» a la guerra.

«La OTAN es un rudimento de una época ya pasada, de la Guerra Fría. Al respecto, siempre nos decían que había cambiado, que ahora es más una unión política, pero todos buscaban motivos y posibilidades para impulsarla como organización militar», aseguró Putin a la prensa rusa durante su visita a Turkmenistán.

China también fustigó ayer jueves a la OTAN, y acusó a la Alianza Atlántica de «tener las manos manchadas de sangre».

«Las declaradas ambiciones de China y sus políticas coercitivas desafían nuestros intereses, nuestra seguridad y nuestros valores», explica la OTAN en este documento.

Como era de esperar, este documento fue mal recibido por Pekín. «Este supuesto documento de Concepto Estratégico de la OTAN ignora la realidad y presenta los hechos al revés. Se empeña (…) en manchar la política extranjera china», dijo Zhao Lijian, un portavoz del ministerio chino de Relaciones Exteriores.

«Se obstina equivocadamente en presentar a China como un desafío sistémico» declaró el portavoz, que expresó la «firme oposición» de China ante el documento de la OTAN.

La OTAN denuncia en particular «el estrechamiento de la alianza estratégica» entre Pekín y Moscú y «sus intentos (…) para desestabilizar el orden internacional basado en normas».

Las potencias occidentales han advertido reiteradamente a Pekín contra cualquier apoyo a Rusia en su guerra contra Ucrania, que China no ha condenado. (Con información de AFP y EFE)

Cruce entre Johnson y Putin

Malvinas, guerra y mujeres

El primer ministro británico Boris Johnson y el presidente ruso Vladimir Putin se cruzaron por las islas Malvinas. Putin no habría ordenado la invasión de Ucrania si fuera una mujer, dijo Johnson, que consideró que sería mejor que hubiera más mujeres en el poder. «Si Putin fuera una mujer, lo que obviamente no es, no creo realmente que se hubiera lanzado en esta guerra loca de macho, de invasión y violencia de la manera que lo hizo», declaró Johnson el martes a la cadena de televisión alemana ZDF. El inicio de esta guerra es «un ejemplo perfecto de toxicidad masculina», agregó.

En la misma entrevista, Johnson instó a una mayor educación para las niñas en el mundo y abogó para que haya más «mujeres en los puestos de poder».

Además, en la reciente cumbre del G7 en Alemania, Johnson preguntó en broma a los demás líderes si debían quitarse las chaquetas para demostrar a Putin que «somos más duros que él».

Desde Turkmenistán, Putin aseguró que los comentarios de Johnson eran «incorrectos» y recordó que la ex primera ministra Margaret Thatcher «decidió lanzar una ofensiva contra Argentina para controlar las islas Malvinas en 1982». «Allí, una mujer decidió empezar una guerra», dijo el líder ruso.

El Ministerio de Exteriores ruso convocó ayer jueves a la embajadora del Reino Unido en Rusia, Deborah Bronnert, para trasladarle la enérgica protesta por las declaraciones «groseras» de Johnson.

La embajadora recibió una nota oficial de protesta en la que Moscú declara que «la retórica ofensiva de los representantes de las autoridades del Reino Unido es inaceptable». «En una sociedad educada es costumbre disculparse por tales declaraciones», señaló Exteriores.

Amenaza turca

El presidente turco Recep Tayyip Erdogan amenazó de nuevo con bloquear la adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN, menos de 48 horas después del acuerdo entre los tres países. Turquía acusaba a ambos países de proteger a combatientes kurdos del PKK y de las Unidades de Protección del Pueblo (YPG). «Si cumplen con su deber, presentaremos (el memorándum) al Parlamento» para su aprobación. «Si no lo hacen, es imposible para nosotros enviarlo al Parlamento», advirtió.

Zelenski advierte de un «tsunami migratorio» por crisis alimentaria

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, advirtió ayer jueves, ante la audiencia de un festival en Viena, de que el bloqueo del Mar Negro amenaza con una inminente hambruna que a su vez desencadenaría grandes flujos migratorios. «Rusia ha bloqueado el Mar Negro y sus rehenes son millones de personas en África, Asia…», dijo Zelenski, según la interpretación simultánea al alemán de sus palabras en ucraniano. «Si no se desbloquea el Mar Negro se va a producir un tsunami migratorio», añadió ante la audiencia del Festival «4Gamechangers».

Zelenski se refería así a las toneladas de cereales que no pueden llegar a los mercados internacionales por estar bloqueadas en los puertos ucranianos por la invasión rusa.

Tras agradecer la ayuda humanitaria recibida de los austríacos, así como la acogida de refugiados ucranianos, Zelenski pidió que «entiendan quién es el culpable de esta guerra».

Subrayó que su país necesita aún más apoyo, por lo que instó a Viena a «redoblar su compromiso» para que la Unión Europea (UE) imponga a Rusia un séptimo paquete de sanciones.

Una victoria sobre Rusia es imposible sin sanciones, insistió el mandatario del país atacado dirigiéndose también al presidente de Austria, Alexander van der Bellen, y al canciller federal, Karl Nehammer, presentes ambos en el acto del festival vienés.

Austria presta apoyo humanitario a Ucrania, pero no puede enviar armas por su neutralidad, establecida en su Constitución.

Zelenski insistió en que el ejército ucraniano necesita urgentemente más armas para poder repeler la ocupación rusa.

«Rusia no quiere dialogar y sólo entiende el lenguaje de las armas», afirmó.

«Usamos estas armas sólo en el territorio que Rusia ocupa o quiere ocupar», añadió, tras destacar que Ucrania ha sido golpeada ya, desde el inicio de la invasión rusa el 24 de febrero pasado, por tres mil misiles, en su mayoría dirigidos a objetivos civiles.

Poco antes de estas palabras de Zelenski, el actor estadounidense George Clooney explicó al púbico que con su esposa están dando pasos para llevar ante la justicia a los responsables de los crímenes cometidos por miembros del ejército ruso en Ucrania.

