Entornointeligente.com /

SEÑORES Y SEÑORAS DE LA OPOSICIÓN : LOS QUE QUIERAN JODER JODAN PERO NO JODAN DESPUÉS QUE LOS JODAN

Maduro los indulta, les abre espacio para el diálogo, les pagó la nómina de los trabajadores a sus financistas (Fedecámaras). Para atenuar la crisis durante la pandemia siguieron jodiendo con la especulación.

A los terratenientes y ganaderos les otorga créditos millonarios con bajos intereses, les exoneró deudas, les apertura estaciones de servicio de combustible, mas un sinnúmero de prerrogativas como estimulo para que inviertan en aras del crecimiento del llamado aparato (¿) Productivo y lo que hacen es seguir jodiendo joder y joder

No obstante a las bondades del dictador, la oposición sigue con el discurso rodeador: Si llueve es porque llueve y si escampa es por que escampa. Lo lamentable es que cuando la jodedora se desmadra rebosa los límites de la Patria.

Nunca como hoy después de Chávez se ha evidenciado tanto el entreguismo y la traición a la patria; ya no se cuidan ni de la forma para ejecutar los guiones del imperio. Triste papel de estos jodedores de la política que no tienen un norte definido que no sea EL OPORTUNISMO DE LAS CIRCUNSTANCIAS PARA JODER

Ahora les dio por denunciar y difundir un informen chimbo sacado de la ONU donde se acusa a Venezuela de violaciones de derechos Humanos con la intención de joder.

Triste papel de estos grupos afines a Rafael Ramírez e individualidades como Mari Pili Hernández siempre pendiente en la defensa de los jugadores que violan los derechos Humanos como el tristemente famoso terrorista Jhon Goicochea..

Lo que «olvidan», los y las jodedoras es que ese informe de la ONU formó parte de una amenaza del Departamento de Estado, en caso que Maduro no convoque a un nuevo diálogo en México, peor aún si no invita a los jodedores. Veamos en qué consiste la amenaza.

«Estados Unidos está «promoviendo activamente» el retorno a la mesa de negociación en México, -Aclaró el representante de la Casa Blanca para Latinoamérica – dijo que se está coordinando con la opositora Plataforma Unitaria de Venezuela -afirmando que: se han llevado a cabo reuniones informales en Oslo y Caracas con avances significativos»

Por otra parte –alertó- : Coordinamos para garantizar que el régimen no tenga acceso a los activos que están congelados y promoverá «investigaciones» DE VARIOS ORGANISMOS COMO LA CORTE PENAL INTERNACIONAL (CPI) SOBRE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA»· Mi opinión personal agregó el funcionario ,es que Maduro a cometido crímenes contra la humanidad.

De cualquier manera el que quiera joder que joda dijera Emiliano Zapata:

EL QUE QUIERA SER AGUILA QUE VUELE, EL QUE QUIERA SER GUSANO QUE SE ARRASTRE, PERO QUE NO GRITE CUANDO LO PISEN» Emiliano Zapata.

LINK ORIGINAL: Aporrea

Entornointeligente.com