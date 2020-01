Joaquin Phoenix y Rooney Mara, la extraña pareja de Hollywood

Entornointeligente.com /

Guardan celosamente su privacidad desde que se conocieron en 2013 cuando coincidieron en el rodaje de Her pero el pasado domingo en los Globos de Oro hicieron una excepción pisando juntos la alfombra roja y sentándose también juntos en la misma mesa. Eso sí, cuando el actor fue llamado al escenario para recibir el premio por su actuación en Joker no hubo el tradicional beso de felicitación, solo la tímida sonrisa de ella, cuando él pasó a su lado con cara de sorpresa. "Ella me desprecia", fue lo primero que pensó Joaquin Phoenix cuando conoció a Rooney Mara , en el rodaje de Her . Con el tiempo descubrió que era simplemente "tímida". No fue hasta octubre de 2018, cuando el actor habló del inicio de su romance en Vanity Fair. "Ella es la única mujer con la que he contactado en Internet", dijo. "Solo éramos amigos del tipo que intercambian correos electrónicos. Yo nunca había hecho eso. Nunca contacté a una mujer en Internet ".

Cuando se conocieron, Rooney Mara había acabado una relación con el director Charlie McDowell que duró tres años. Phoenix venía de una relación con la dj Allie Teilz de 19 años. Pero su historia no comenzó hasta 2016, durante el rodaje de María Magdalena . Ella era la estrella de la película en la que él encarnaba a Jesús.

Fue en ese momento cuando se enamoraron “locamente”, según han contado. Sin embargo intentaron mantenerlo en secreto hasta que fueron descubiertos en un balcón del hotel en Matera (Italia), fumando un cigarrillo. No fue hasta el Festival de Cannes, el 28 de mayo de 2017 cuando hicieron la primera concesión en público. En la sala Lumière, justo después de recibir el premio a la mejor actuación masculina por A Beautiful Day, Joaquin Phoenix la abrazó con ternura cuando salió del escenario. Más tarde, en septiembre de 2017, Joaquin Phoenix contó a The New York Times que Rooney Mara se había instalado en su casa de Hollywood Hills.

Ambos comparten el mismo estilo de vida. “No les gusta salir”, dijo una fuente a Daily Mail. “Están en su propia burbuja “. Juntos Joaquín y Rooney comen vegano, ven diez horas de la serie documental The Staircase y reciben clases de kárate.

Lejos queda para Phoenix su adicción al alcohol y una amistad tóxica con el ganador del Oscar Casey Affleck (Manchester frente el mar) , que le llevó a estar involucrado en una demanda de acoso sexual por parte de dos trabajadoras del fallido falso documental I’m Still Here . También las secuelas de la muerte por sobredosis de heroína y cocaína en 1993 de su hermano River Phoenix (a los 23 años). Desde que comenzó a salir con la joven neoyorquina, el mismo intérprete que confesó que había querido “quitarse del medio” en diferentes ocasiones, ahora proclama: “Amo mi jodida vida”.

