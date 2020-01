Joaquin Phoenix tras su nominación al Oscar: Me siento honrado y abrumado

Entornointeligente.com /

(14 de Enero del 2020. El Venezolano).- Joker se convirtió en la primera película basada en un personaje de cómic en liderar las nominaciones a los Oscar. En total, el filme de Todd Phillips consiguió 11 candidaturas. En ellas se incluye la de Mejor Actor para Joaquin Phoenix, quien quiso expresar su agradecimiento a la Academia y a sus colegas de profesión. “Me siento honrado y abrumado por haber sido nominado por mis compañeros actores”, afirmó Phoenix en un comunicado recogido por la cadena E!. “El apoyo de la Academia ayudó a arrancar y sostener mi carrera. Estoy increíblemente agradecido por ese apoyo”, agregó. “También me gustaría felicitar a mis compañeros nominados por haber sido reconocidos por sus inspiradoras interpretaciones que enriquecen nuestro arte”, señaló el actor en un tono mucho más conciliador que el que mostró hace tan solo unos días en su discurso de agradecimiento al recoger el Globo de Oro. En aquella ocasión Phoenix cargó contra los premios que “son solo una cuestión de publicidad”. También contra la hipocresía de un Hollywood que mientras lamenta el cambio climático y los incendios en Australia “necesita ir en jet privado a Palm Springs”. Larga trayectoria Con su nominación por Joker, ya son cuatro las veces que Joaquin Phoenix es candidato a un Oscar en su carrera. La primera fue en la categoría a Mejor Actor de Reparto por su papel como Comodo en Gladiator. Después, el intérprete resultó galardonado con el Oscar a Mejor Actor por sus papeles como Johnny Cash en el biopic de James Mangold En la cuerda floja (2005),y como Freddie Quell en la película de Paul Thomas Anderson The Master (2012). De obtener el Oscar, Phoenix se convertiría en el segundo Joker galardonado con la estatuilla. Esto después de que Heath Ledger lo consiguiera, en la categoría de Mejor Actor de Reparto, en 2009 por dar vida al personale en el filme de Nolan El caballero oscuro. Con información de Europa Press La entrada Joaquin Phoenix tras su nominación al Oscar: Me siento honrado y abrumado se publicó primero en El Venezolano News .

