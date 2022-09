Entornointeligente.com /

Joaquim Barbosa, ex-presidente do STF, pede voto em Lula no 1º turno; VEJA VÍDEO Relator do processo do mensalão, no qual votou pela condenação de petistas, ex-ministro afirma que Jair Bolsonaro não está à altura do cargo e causa isolamento internacional do país. São Paulo

27/09/2022 12h22 Atualizado 27/09/2022

Joaquim Barbosa declara apoio a Lula

O ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa pediu voto em Lula no 1º turno (veja no vídeo acima).

«É preciso votar já em Lula no primeiro turno para encerrar essa eleição no próximo domingo», diz Barbosa em um vídeo a ser divulgado pela equipe de campanha do petista nas redes sociais nesta terça-feira (27).

No vídeo, Barbosa afirma que Jair Bolsonaro (PL) «não é um homem sério» e «não serve para governar um país como o nosso». O ex-ministro afirma ainda que «na grandes democracias, Bolsonaro é visto como um ser humano abjeto, desprezível» e que o «isolamento internacional» faz com que o Brasil perca oportunidades.

Este post está em atualização.

