Joaquim Arena: «Interessa-me o acaso da História»

Siríaco e Mister Charles é o terceiro romance do escritor cabo-verdiano Joaquim Arena (n. 1964) – que se estreou na literatura com A Verdade de Chindo Luz (Oficina do Livro, 2006) – advogado, jornalista e músico, e que durante quatro anos (2017-2021) foi conselheiro cultural e de comunicação do Presidente da República de Cabo Verde. É ainda autor de Debaixo da Nossa Pele (INCM, 2017) – a ser publicado ainda este ano nos EUA e na China – um livro inclassificável onde se cruzam a reportagem jornalística, o ensaio histórico, o relato de viagem, a ficção e a autobiografia; o tema é a presença dos africanos em Portugal, sobretudo em Lisboa e no Vale do Sado, particularmente em duas aldeias do concelho de Alcácer do Sal – Rio de Moinhos e São Romão – que foram povoadas por escravos africanos que de início foram trabalhar para os campos de arroz por, dizia-se à época, serem mais resistentes às sezões (paludismo) que infestavam a região.

