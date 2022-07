Joao Félix: «Estoy con la cabeza tranquila»

Entornointeligente.com /

H a demostrado Joao Félix sobre el terreno de juego que está capacitado para liderar a este Atlético . Es cierto que el portugués no ha mostrado durante sus tres temporadas como rojiblanco esa continuidad que muchos le demandan, pero tras una larga adaptación, gestionar su llegada tras un fichaje millonario, superar varias lesiones importantes y combatir los duros golpes recibidos sobre el terreno de juego, parece haber llegado su momento. En el club están convencidos de que este aáo puede sacar su potencial, Simeone ve a su pupilo en un gran momento y el protagonista se encuentra más maduro. Sin duda, hay motivos para ilusionarse.

Ante una pretemporada para la que se había preparado mejor que nunca, donde mostró un estado físico que no se había visto en veranos anteriores, un golpe en el primer entrenamiento le hizo frenar e ir un nivel por debajo de sus compaáeros, pero en Oslo se vio que no ha perdido el tiempo. «Hace tiempo que no jugaba y estoy muy contento por estar de vuelta», comentó un Joao que volvía a enfundarse la rojiblanca desde que cayó lesionado ante el Espanyol en la pasada temporada.

Consciente de que su fútbol hace que muchos ojos caigan sobre él y con la ambición de ser un hombre importante, Joao es cauto pero trabaja para brillar. «Los otros aáos siempre intenté ser mejor, si este será mi aáo, no lo sé, no sabemos el futuro, pero lo que puedo asegurar es que estoy haciendo todo para estar al mejor nivel y ayudar al equipo y al club», declara después de brillar en Oslo y antes de afrontar un día de descanso con su club.

Joao Félix (Jugador del Atlético) El hecho de ser el fichaje más caro en la historia del Atlético parece haber dejado de pesar sobre un Joao que es mucho más maduro que en su llegada. Con mucho fútbol por delante, Joao Félix reconoce: «Llegué joven, aunque todavía soy joven, pero crecí mucho. Seguro que voy a crecer más y estoy contento, estoy bien, con la cabeza tranquila y cuando es así las cosas salen de forma natural. Esperemos que sean buenas. Empiezo mi cuarto aáo y estoy muy bien, contento, trabajando para ayudar al equipo y dar alegrías al club y a toda la gente del Atlético «.

En un sistema donde parece que Simeone recurrirá a dos delanteros, todo hace indicar que Joao Félix parte con ventaja para ocupar una de esas plazas respecto a jugadores como Morata, Griezmann, Cunha o Correa . Con el luso en el campo suceden cosas en ataque como el gol del Atlético en Oslo , pero también es capaz de ayudar en defensa como le lleva pidiendo el técnico argentino desde que aterrizó en Madrid . El luso está muy cerca de la versión que quiere su míster y por ello, no sería raro que las alineaciones colchoneras comiencen a formarse por Joao . A pesar de ello, el propio futbolista sabe que el futbolista que se duerma se caerá del once o incluso de las convocatorias, pero ve el lado positivo. «La competencia es buena porque nos obliga a trabajar mejor, a hacer las cosas lo mejor que podamos cada uno y es bueno para todos. Unos van a jugar más que los otros, pero la competencia es buena para crecer», afirma. De todas formas, no descarta el propio Joao Félix que puedan compartir campo más de dos jugadores de los mencionados líneas más arriba, algo que ya pasó en Oslo . «Jugamos dos, pero contra el Manchester United jugamos tres en el segundo tiempo, los que están aquí están para jugar y para trabajar y luego el míster decide quién juega», comenta.

