JO2020: Maratona olímpica vai mesmo decorrer em Saporo apesar da oposição de Tóquio – Cm ao Minuto – Correio da Manhã

A maratona dos Jogos Olímpicos Tóquio2020 vai mesmo ser disputada na cidade de Saporo, no norte do Japão, uma decisão final do Comité Olímpico Internacinal (COI), apesar da oposição dos organizadores e do Governo nipónico. O presidente da comissão de coordenação dos Jogos, John Coates, indicou que todas as partes "reconheceram a autoridade do COI para decidir a mudança de local", após uma reunião realizada hoje em Tóquio para discutir a medida que gerou controversa. "Continuamos a achar que era melhor que [a maratona e as provas de marcha] se realizassem em Tóquio, mas queremos garantir o sucesso dos Jogos. Não podemos concordar com a decisão do COI, mas também não podemos impedi-la", disse o governador de Tóquio, Yuriko Koike. Há 29 minutos JO2020: Maratona olímpica vai mesmo decorrer em Saporo apesar da oposição de Tóquio

