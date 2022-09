Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Adeus à rainha Rock in Rio Ex-chefe da polícia preso Cantora espancada Jão canta 'suspenso no ar' e lembra Rock in Rio de 1985 ao homenagear Cazuza em show exagerado Cantor recebeu mãe de Cazuza, que citou frase histórica do filho no festival. Com orquestra, Jão ainda cantou dor de cotovelo e levantou bandeira bissexual. Por Carol Prado, g1

09/09/2022 18h00 Atualizado 09/09/2022

Jão canta seu maior sucesso junto do público do Rock in Rio

Letras sobre amores intensos e (quase sempre) malsucedidos. Fãs chorões cantando em coro e relembrando as próprias dores de cotovelo. Performances do cantor, que dança, pula, senta no chão e sobe na mesa. Referências a Cazuza (1958-1990), inspiração declarada do músico de 27 anos.

Mas, no Palco Sunset do Rock in Rio nesta sexta-feira (9), a última parte teve mais destaque. Jão dedicou boa parte de sua apresentação a uma homenagem a Cazuza, que lembrou a histórica participação do artista na edição de 1985 do festival, em seus momentos finais à frente do Barão Vermelho.

1 de 2 Jão se apresenta no palco Sunset do Rock in Rio 2022 — Foto: Marcelo Sa Barretto/Agnews Jão se apresenta no palco Sunset do Rock in Rio 2022 — Foto: Marcelo Sa Barretto/Agnews

Com uma orquestra de mais de 20 músicos no palco, Jão surgiu em uma plataforma suspensa no ar, em meio à plateia e coberta por um véu branco, para cantar «Exagerado».

Há mesmo algo de exagerado na apresentação do músico, que parece conhecer bem os fãs e entregar tudo que querem. Não há nada de mal nisso.

Ainda no ar, Jão emendou os hits de sempre do ídolo: «Codinome Beija-Flor», «O tempo não para», «Pro dia nascer feliz».

Jão recebe mãe de Cazuza no palco do Rock in Rio

Depois da última, recebeu Lucinha Araújo, mãe de Cazuza. «Que o dia nasça feliz para todo mundo, pro Brasil, pra vocês, pra rapaziada esperta», disse ela, citando, ao seu modo, uma frase dita pelo filho no festival de 1985.

Jão homenageia Cazuza e canta hit do cantor no Rock in Rio

Na primeira metade e no finzinho do show, Jão apresentou os sucessos melosos de seu terceiro álbum, «Pirata» (2021), que tem shows lotados pelo Brasil — o cantor é um dos nomes do pop que mais vendem ingressos no país atualmente.

«Idiota» fechou o setlist num coro tão grande da plateia, que mal dava para ouvir a voz do cantor.

2 de 2 Jão no Palco Sunset com a lua cheia ao fundo — Foto: Marcos Serra Lima/g1 Jão no Palco Sunset com a lua cheia ao fundo — Foto: Marcos Serra Lima/g1

Em «Meninos e meninas», levantou uma bandeira do orgulho bissexual. «Eu espero que hoje vocês se sintam muito seguros e confortáveis para serem quem vocês são de verdade», tinha dito ao público, pouco antes.

Assista aos melhores momentos de Jão no Rock in Rio

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com