JNE: rol de Tribunal de Honor en Elecciones 2022 será transparente e independiente

Durante la ceremonia de instalación de este organismo, indicó que la labor del Tribunal de Honor, como organismo autónomo ciudadano, será la de velar por el respeto de los 23 compromisos que componen el Pacto Ético, emitiendo exhortaciones, comunicaciones y resoluciones, de ser el caso. «Tenemos la tranquilidad de que su rol ha de ser transparente y por tanto bienvenido. Los miembros de las organizaciones políticas sabrán valorar su desempeño», sostuvo el titular del JNE. Lea también: [ Elecciones 2022: JNE realizará 25 debates electorales a escala nacional ] Salas indicó que los miembros del Tribunal del Honor cuentan con el apoyo del JNE para lo que resulte conveniente, pero que no dependen del ente electoral ni tienen que consultar a este para la toma de sus decisiones. «La independencia de sus actos los precede y los va a arropar», manifestó. Asimismo, señaló además que el JNE, al emitir la resolución 3688-2022 no nombra o designa a los miembros del colegiado, sino lo que hace es reconocer lo que las organizaciones políticas han decidido de forma soberana en cuanto a su conformación. El Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral está conformado por los ciudadanos Mariela Noles Cotito, Humberto Correa Cánova, Elena Alvites Alvites, Valerio Paucarmayta Tacuri y Marlene Molero Suárez, todos ellos reconocidas personalidades del ámbito académico y cultural del país. Los miembros del colegiado agradecieron por haber sido convocados para cumplir este rol durante el proceso electoral y expresaron su compromiso de trabajar para velar por el cumplimiento de los compromisos asumidos por las organizaciones políticas. El Tribunal de Honor es un organismo autónomo encargado de evaluar y resolver en última instancia las controversias que se susciten en casos de incumplimiento del Pacto Ético que involucren a las organizaciones que suscriben el documento y que no sean competencia del JNE. (FIN) MRCA/JCC JRA Más en Andina: ?? El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, pide a autoridades actuar ante audios vinculados a titular del Congreso de la República. ?? https://t.co/f0Tz5OknlI pic.twitter.com/O34XLMMwIo

Publicado: 5/9/2022

