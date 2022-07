JNE dispone que continúe inscripción de candidatura de APP a alcaldía de Lima

Entornointeligente.com /

Dicha disposición forma parte de la resolución 1382-2022-JNE, emitida por el máximo ente del sistema electoral, y publicada hoy en las normas legales del diario oficial El Peruano. En ella se declara fundado en parte el recurso de apelación planteado desde el mencionado grupo político contra la resolución emitida por el Jurado Electoral Especial Lima Centro que declaró inadmisible el pedido de inscripción de su lista de candidatos a alcalde y regidores del municipio capitalino. Esta decisión se sustentó en el hecho de que no se habían subsanado, dentro del plazo establecido, diversas observaciones, y que las respuestas dadas a varias de ellas no contaba con la documentación requerida. [Lea también: ONPE dispone actualización de protocolos contra la covid-19 para comicios 2022 ] Sin embargo, el pleno del JNE ha considerado que la inadmisibilidad dispuesta no debe aplicarse a todos los integrantes de la lista de candidatos. Ello constituiría «una interpretación restrictiva del derecho de participación restrictiva del derecho de participación política» del resto de postulantes que no fueron materia de observación. En tal sentido, se declara fundada en parte la apelación de Alianza para el Progreso, señalándose que no debe declararse improcedente la inscripción de las candidaturas de Chehade y de otros 15 aspirantes a regidores. De igual modo, el pleno del JNE señala que sí es procedente declarar inadmisible el pedido de inscripción de otros 24 candidatos a regidurías. Entre ellos se encuentran los tres primeros aspirantes de dicha lista: Katherine Ampuero, Julio Díaz y Jessica Tumi. Anulación en Magdalena Por otro lado, mediante la resolución 1411-2022-JNE, el máximo ente electoral confirmó la decisión del Jurado Electoral Especial Lima Oeste 1 de declarar improcedente el pedido de inscripción de la candidatura del ex congresista Franco Salinas a la alcaldía del distrito capitalino de Magdalena, representando al partido Acción Popular. Esto se debió a que no se subsanaron todas las observaciones efectuadas a dicha postulación, se indica. Ellas comprenden cuestionamientos al tiempo que ha residido en la jurisdicción en la que pretende ser alcalde, se señala en la resolución. (FIN) FGM/CVC Más en Andina: ?? Conoce aquí si eres miembro de mesa en las Elecciones Regionales y Municipales 2022. Los ciudadanos solo deben colocar su DNI o su nombre para saber si fueron elegidos https://t.co/pO5QSFG2pc pic.twitter.com/4AwrKZWP9B

