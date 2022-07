JNcQUOI Asia apresenta novo menu de cozinha indiana com Benares

Entornointeligente.com /

O restaurante JNcQUOI Asia, em Lisboa, vai apresentar um novo menu em parceria com o restaurante Benares, conhecido pela alta cozinha indiana e galardoado com uma estrela Michelin, com localização em Madrid e Londres. O menu vai estar disponível de 19 a 21 de julho.

O restaurante Benares, nome da cidade sagrada indiana, combina produtos locais sazonais e técnicas modernas com elementos clássicos e receitas tradicionais indianas.

Durante três dias, vão estar disponíveis seis novos pratos. Começando com duas opções de entrada: Maachi Ceviche Chaat, que incluí dourada curada, ostra, leite de tigre de aam-panna e puré de abacate, e Aloo Tikki, um croquete indiano de batata e ervilha com molhos de menta, tamarindo e raita. Para prato principal, Corvina Tikka, ou seja, corvina assada no forno com tandoori com salada de funcho, Borrego Rogan Josh, caril indiano de borrego,e Camarão Tigre Tandoori, camarão tigre marinado assado no forno tandoori.

Subscrever Para sobremesa, as opções são Bhapa Doi, Framboesa e Ruibardo, uma gelatina de chá de hibiscos, ruibarbo escalfado com laranja e baunilha e Praliné de Chocolate, ou seja tarte de chocolate negro e praliné de pistachio e gelado de baunilha.

O novo menu JNcQUOI Asia vai estar disponível ao almoço e jantar, entre as 12h00 e as 24h00.

