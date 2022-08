JLo y Ben Affleck acuerdan separarse tras su luna de miel

Entornointeligente.com /

A menos de 15 días de su boda íntima en una capilla de Las Vegas, los artistas Jennifer López y Ben Affleck decidieron permanecer separados.

No, no crea que van a finalizar su relación amorosa. Lo que decidieron la cantante y el actor fue pasar un tiempo separados para enfocarse en sus proyectos laborales, reportó este viernes el sitio de farándula estadounidense Hollywood Life .

«Lo único que hace que su relación sea tan única es que saben más que nadie las demandas que conlleva hacer lo que hacen», dijo una «fuente cercana a López» al portal de entretenimiento.

La fuente agregó que «de hecho, creen que pasar tiempo separados los hace más fuertes y es perfecto porque cuando están apartados, están ganando una cantidad extrema de dinero. Es una situación donde ambos ganan», agregó.

JLo, de 53 años de edad, y Affleck, de 49 años, se casaron el pasado 17 de julio en A Little White Chapel de Las Vegas y poco días después disfrutaron una luna de miel familiar en París, Francia.

El 27 de julio, al terminar el viaje, el actor regresó inmediatamente a Los Ángeles (California) y se integró a las filmaciones de la película Aquaman 2 . Mientras que JLo fue a la isla de Capri, en Italia, acompañada de sus hijos Max y Emme, frutos de su matrimonio con el cantante Marc Anthony.

En la isla, ubicada en la bahía de Nápoles, JLo participó en dos sesiones de fotografías y actuó durante la gala benéfica LuisaViaRoma x Unicef, que se realizó en el monasterio Certosa di San Giacomo, dio a conocer Univisión.

Durante su presentación, la cantante interpretó grandes éxitos, como If you had my love y Waiting for tonight .

MÁS INFORMACIÓN

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com